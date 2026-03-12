Phụ nữ Việt đang ‘làm chủ’ những ngành nào trên thị trường?

Thị trường lao động Việt Nam hiện nay ghi nhận sự hiện diện rõ nét của phụ nữ. Không chỉ tham gia đa dạng ngành nghề, họ còn giữ vai trò dẫn dắt ở nhiều lĩnh vực.

Theo dữ liệu thống kê từ JobsGO, kế toán/kiểm toán là lĩnh vực có tỷ lệ lao động nữ cao nhất với 82,2% lao động là nữ. Đây là ngành đứng đầu về tỷ lệ nữ giới trong hai năm liên tiếp, cho thấy xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của lao động nữ trong lĩnh vực này tương đối ổn định.

Kế toán dẫn đầu nhóm ngành có tỷ lệ nữ giới cao

Công việc của kế toán thường gắn với nghiệp vụ quản lý số liệu, kiểm soát chứng từ và theo dõi hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Những nhiệm vụ này đòi hỏi sự cẩn trọng, khả năng làm việc chi tiết và tính kỷ luật cao. Bởi vậy, trong nhiều năm qua, việc làm kế toán vẫn được xem là lựa chọn phổ biến của lao động nữ.

Phụ nữ Việt đang “làm chủ” nhiều ngành nghề trên thị trường.

Theo sau là nhóm ngành bán lẻ - cửa hàng với 80,3% lao động nữ. Trong bối cảnh chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi “mọc lên như nấm”, sự khéo léo trong giao tiếp và khả năng thấu hiểu tâm lý khách hàng của phụ nữ là "vũ khí" giúp ngành vận hành trơn tru.

Bên cạnh kế toán và bán lẻ, sự hiện diện của lao động nữ cũng dễ dàng được nhận thấy trong lĩnh vực mỹ phẩm - spa - làm đẹp. Không chỉ chiếm ưu thế về số lượng (73,4% lao động trong ngành là nữ), đây còn là một trong những ngành có tỷ lệ nữ giới lên làm quản lý cao ngang ngửa so với nam.

Sự hiện diện của phụ nữ trong các ngành nghề nói trên cũng tương đồng bức tranh chung của thị trường lao động Việt Nam. Theo báo cáo được công bố tại sự kiện trao giải Kovalevskaia Award 2025, tỷ lệ lao động nữ tham gia lực lượng lao động tại Việt Nam hiện đạt khoảng 62,4%; doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 28,2%, cho thấy phụ nữ đóng vai trò rõ rệt trong nhiều hoạt động kinh tế.

Tỷ lệ nữ giới thăng tiến cao ở những ngành ưu thế của phái mạnh

Điểm đáng chú ý trong dữ liệu lần này không chỉ nằm ở những ngành vốn đã quen thuộc với lao động nữ, mà còn ở xu hướng đáng chú ý khác: Những “bóng hồng” đang vươn lên trở thành các vị trí quản lý ở một số ngành vốn được xem là “địa bàn” của phần lớn lao động nam.

Nữ giới đang ngày càng khẳng định năng lực ở những ngành vốn là thế mạnh của nam giới.

Theo thống kê từ nền tảng tuyển dụng JobsGO, chỉ số GDI (Gender Diversity Index) - thước đo mức độ tương quan về tỷ lệ giữa nam và nữ ở các vị trí quản lý, đang cho thấy tín hiệu tích cực ở một số lĩnh vực kỹ thuật.

Minh chứng rõ nét nằm ở ngành điện/điện tử/năng lượng với chỉ số GDI đạt mức ấn tượng 1,56. Nói cách khác, cơ hội để một nữ lao động trong ngành vươn lên vị trí quản lý cao gấp rưỡi so với lao động nam. Tương tự, trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chỉ số GDI đạt 1,11 cũng cho thấy phụ nữ dần phá vỡ rào cản về tư duy kỹ thuật và tạo ra nhiều cơ hội thăng tiến hơn nam giới.

Trong bối cảnh hai lĩnh vực này vốn từ lâu được xem là những ngành có tỷ lệ lao động nam chiếm ưu thế, sự xuất hiện của nữ giới ở các vị trí lãnh đạo phần nào cho thấy tư duy “mở” của doanh nghiệp trong cách nhìn nhận năng lực nhân sự - yếu tố chuyên môn và khả năng quản lý ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Ông Phạm Thanh Hải - CEO của JobsGO - cho rằng: “Lao động nữ hiện nay không chỉ dần mở rộng phạm vi nghề nghiệp, mà còn từng bước chứng minh năng lực quản trị trong nhiều ngành khác nhau. Sự khác biệt trong tư duy quản trị của phụ nữ hiện đại đã và đang trở thành ‘làn gió mới’ cho chiếc ghế quản lý trong đa lĩnh vực. Nhìn rộng hơn, đây là tín hiệu tích cực cho thấy năng lực được nhìn nhận vượt qua định kiến về giới tính trong từng ngành nghề”.