Phu nhân Tổng Bí thư và các nhà ngoại giao gói bánh chưng ngày Tết

Sáng 16/1, trong tiết trời cận kề mùa Xuân, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình ngoại giao văn hóa ''Bản hòa ca Tết Việt''.

Đây là một trong những chương trình văn hóa được người dân Thủ đô trông đợi mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Chương trình năm nay có sự tham dự của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; các nữ đại sứ, phu nhân đại sứ, trưởng cơ quan đại diện tại Việt Nam và các nhà ngoại giao Việt Nam.

''Bản hòa ca Tết Việt'' là chương trình gắn kết, giao lưu với bạn bè quốc tế để hướng tới một năm mới với hòa bình, tình yêu thương, đoàn kết quốc tế và tình hữu nghị bền chặt giữa các dân tộc trên toàn thế giới.

Phu nhân Ngô Phương Ly và các nữ đại sứ, nhà ngoại giao cùng trải nghiệm hương vị Tết cổ truyền như những người thân trong một gia đình lớn, cùng sum họp, du xuân, thưởng thức các làn điệu dân ca, thăm các gian hàng làng nghề truyền thống. Các đại sứ cũng thăm chợ hoa ngày Tết, xin chữ ông Đồ, trải nghiệm làm gốm, thêu tay, chơi các trò chơi dân gian...

Đặc biệt, Phu nhân Ngô Phương Ly và các đại sứ đã trải nghiệm gói và luộc bánh chưng - bánh cổ truyền ngày Tết của người Việt Nam.

Phu nhân Ngô Phương Ly gói bánh chưng thuần thục, từ cách cắt lá, xếp lá vào khuôn, buộc lạt. Các công đoạn như đổ một lớp gạo nếp đến một lớp đỗ xanh, đặt những miếng thịt lợn... đều được Phu nhân làm khéo léo, trước sự tấm tắc của các nhà ngoại giao nước ngoài.

Phu nhân cũng tận tình hướng dẫn các nhà ngoại giao các công đoạn chuẩn bị thành phẩm, gói bánh, luộc bánh, vớt bánh...

Phu nhân chia sẻ với các đại sứ rằng mỗi dịp Tết đến Xuân về, từ trẻ em đến ông bà, cha mẹ trong gia đình đều rất háo hức được gói và luộc bánh chưng.

Nhà nhà thường chuẩn bị nguyên liệu gói để quây quần trước sân, cùng lau lá, đãi đỗ, vo gạo, ướp thịt để gói bánh. Nhưng có lẽ vui nhất là công đoạn nấu bánh và chờ bánh chín, ngoài trời sương lạnh, buốt giá không át được không khí ấm nồng quanh bếp lửa hồng.

Với nhiều thế hệ, chiếc bánh chưng là niềm hân hoan của ngày Tết sum họp, đoàn tụ. Những chiếc bánh đẹp, dày dặn, vuông vắn được dành riêng để bày trên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên, còn bánh nhỏ gói riêng cho trẻ con như món quà đầu năm...

Phu nhân cho biết, trong xã hội hiện đại ngày nay, bánh chưng tuy không còn phải đợi đến mỗi dịp Tết để thưởng thức nhưng phong tục gói bánh chưng ngày Tết vẫn là một phần không thể thiếu trong nhiều gia đình Việt.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ bày tỏ trân trọng Phu nhân Tổng Bí thư là khách mời danh dự của chương trình cùng sự tham dự của rất nhiều nữ đại sứ, nhà ngoại giao.

Thứ trưởng hy vọng rằng qua các trải nghiệm và hoạt động giao lưu văn hóa, bạn bè quốc tế sẽ ngày càng yêu mến đất nước, con người Việt Nam, thấy Việt Nam thật gần gũi, ấm áp như ngôi nhà thứ hai của mình.

Thay mặt đoàn ngoại giao, Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Amal Abdel Kader Elmorsi Salama chia sẻ, Tết Nguyên đán là lễ hội lớn nhất và ý nghĩa nhất trong năm của người Việt. Đây là dịp để gia đình, bạn bè sum vầy, thể hiện lòng kính trọng đối với các bậc cao niên, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu của mùa Xuân, mang đến niềm vui và hạnh phúc trên khắp đất nước Việt Nam, khuyến khích tinh thần hòa bình, hợp tác và hữu nghị giữa mọi người.

Đại sứ cũng nói về trải nghiệm trong dịp Tết, được thưởng thức những món ăn đặc biệt như bánh chưng và các lễ hội đầy màu sắc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những loài hoa tươi sắc và cây cối đâm chồi cũng góp phần trang hoàng cho mảnh đất này. Tết còn là dịp để người Việt thể hiện lòng tôn trọng đối với văn hóa và truyền thống của dân tộc.

Nữ Đại sứ đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, với tốc độ tăng trưởng cao và mức sống ngày càng được nâng cao. Đại sứ chúc Việt Nam tiếp tục phát triển thịnh vượng và thành công trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai...

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.