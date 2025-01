Phu nhân Tổng Bí thư gặp mặt, nghe hòa nhạc cùng các nữ đại sứ ASEAN

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) gồm các nữ đại sứ, phu nhân đại sứ, lãnh đạo và cán bộ nữ của các Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội, các phu nhân lãnh đạo Bộ Ngoại giao và một số cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao.

Xúc động khi tiếp tục tham dự các hoạt động của Nhóm AWCH, Phu nhân Ngô Phương Ly dùng cách xưng hô với các thành viên là "các chị em yêu quý". Phu nhân vui mừng khi gặp lại các thành viên của nhóm, đặc biệt có sự tham dự của nhiều nữ Đại sứ, phu nhân đại sứ các nước đối tác ASEAN.

Phu nhân chia sẻ ấn tượng về cuộc gặp cùng Nhóm AWCH vào tháng 10/2024 với những trải nghiệm văn hóa ẩm thực Bắc Bộ, trình diễn áo dài, văn hóa mời trầu và làm tranh Kim Hoàng...

Nhân dịp năm mới, Phu nhân Ngô Phương Ly gửi lời chúc sức khỏe đến các thành viên. "Qua các chia sẻ và những hoạt động của nhóm, tôi thấy được những nỗ lực và tâm huyết của chị em Nhóm AWCH nhằm thắt chặt hơn tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa các nước ASEAN. Với cá nhân tôi đây là hoạt động thứ hai được tham gia cùng nhóm. Tôi cảm nhận được sự thân tình, gần gũi của tất cả chị em giống như trong một gia đình - gia đình lớn, gia đình ASEAN", Phu nhân chia sẻ.

Phu nhân chúc mừng đất nước Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024 và tin tưởng rằng Malaysia sẽ đảm nhiệm thành công trọng trách này trong năm 2025.

Phu nhân cũng cho biết trong năm nay, Việt Nam có nhiều lễ kỷ niệm lớn trong đó có kỷ niệm tròn 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Phu nhân Ngô Phương Ly khẳng định luôn sẵn sàng, ủng hộ, đồng hành cùng "các chị em" tạo thành cầu nối hữu nghị, đoàn kết trong khu vực để cùng nhau phát triển.

Giới thiệu về trang phục áo dài tím đang mặc, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ "màu tím là màu của thủy chung", bà hy vọng tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước ASEAN và các nước đối tác sẽ thủy chung trước sau như một.

Thay mặt các phu nhân, nữ đại sứ các nước trong Nhóm AWCH, bà Akiko Morioka, Phu nhân Đại sứ Malaysia cho biết, sự kiện diễn ra vào đầu năm mới 2025 là dịp để kết nối, thắt chặt các thành viên trong đại gia đình ASEAN.

Bà bày tỏ cảm ơn sâu sắc Phu nhân Ngô Phương Ly vì đã tham gia các hoạt động của AWCH trong năm qua cũng như cùng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Malaysia vào tháng 11/2024.

“ASEAN không chỉ bó hẹp trong các văn kiện, chính sách mà còn là tình hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau. Đó chính là những giá trị đã giúp chúng ta trở nên gần gũi hơn và là nền tảng để xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Với vai trò là các nữ đại sứ, phu nhân các đại sứ, chúng tôi có sứ mệnh quan trọng trong việc xây dựng quan hệ và thúc đẩy các thiện chí hợp tác”, bà Akiko Morioka khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt, năm kỷ niệm 10 năm thành lập Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội.

Cách đây đúng một thập kỷ, AWCH được thành lập nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày thành lập ASEAN và 20 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN theo sáng kiến của Bộ Ngoại giao để chào mừng sự ra đời của Cộng đồng ASEAN.

Sau gần 10 năm hoạt động, AWCH ngày càng gắn bó, mở rộng và có nhiều hoạt động ý nghĩa. AWCH dần mở rộng và hình thành mạng lưới với sự tham gia của 19 đối tác ASEAN và lan tỏa sang cả thủ đô của các nước ASEAN…

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chia sẻ, các hoạt động gắn kết ý nghĩa, phong phú của AWCH đã góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết, quảng bá văn hóa đa dạng, đặc sắc của ASEAN, tăng cường tình hữu nghị, gắn kết bạn bè quốc tế, lan tỏa hình ảnh Gia đình ASEAN và sự đoàn kết của phụ nữ ASEAN.

Trong tiết trời "rét ngọt", Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các thành viên AWCH thưởng thức chương trình hòa nhạc đặc biệt do các nghệ sĩ của dòng nhạc thính phòng và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện; chiêm ngưỡng những tác phẩm hội họa tiêu biểu của bà Lê Thiếu Ngân (phu nhân nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phú Bình).

Hội họa và âm nhạc tuy khác nhau về hình thức và ngôn ngữ biểu đạt, nhưng khi hòa quyện lại cộng hưởng một cách kỳ diệu, đưa đến những cung bậc cảm xúc ngập tràn yêu thương và gắn kết.

Phu nhân và các đại biểu cũng thưởng thức ẩm thực truyền thống Việt Nam như bánh cốm, bánh xu xê... và các loại hoa quả đặc trưng của Việt Nam.

