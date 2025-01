Tổng Bí thư thăm Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15 ở Gia Lai

Chiều 6/1, tiếp tục chương trình công tác tại Gia Lai, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng).

Tham gia Đoàn công tác có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương, đại diện cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Thực hiện Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, vừa qua, Bộ Quốc phòng đã quyết định giải thể Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4 - Thành lập Quân đoàn 34.

Đây là một chủ trương lớn, là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định sự phát triển của Quân đội ta trong giai đoạn cách mạng mới.

Đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 34, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích bước đầu rất đáng khích lệ, sẽ là tiền đề quan trọng để cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn xây đắp nên truyền thống vẻ vang trong thời kỳ mới.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cần thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quân đoàn 34 tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cách mạng, vẻ vang của dân tộc, của Quân đội và của Quân đoàn 3, Quân đoàn 4.

Đồng thời xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận thức sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, không ngừng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vinh dự, tự hào là cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh”, không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư đề nghị, tích cực, khẩn trương rà soát, kịp thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, kịp thời hoàn thiện phương án sẵn sàng chiến đấu, tác chiến phòng thủ khu vực, phòng thủ dân sự, gắn với duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng xử lý thắng lợi mọi tình huống.

Tổng Bí thư yêu cầu, tập trung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và tổ chức huấn luyện bộ đội theo đúng phương châm, phương hướng đã xác định; chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, phối hợp bảo vệ đảm bảo an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị năm 2025.

Duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh” tiến lên hiện đại, có sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ là lực lượng cơ động chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân đoàn 34 tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm thật sự dân chủ, đoàn kết, thống nhất.Tổng Bí thư nhấn mạnh, thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; cần có giải pháp tốt nhất trong khả năng để giúp bộ đội có cuộc sống ngày càng tốt hơn, qua đó bộ đội yên tâm, gắn bó với đơn vị và toàn tâm, toàn ý phục vụ Quân đội, phục vụ cách mạng.

Tổng Bí thư đề nghị Quân đoàn 34 cần chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025 "vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao,” chú trọng lực lượng làm nhiệm vụ canh trực, cán bộ, chiến sỹ ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Quân đoàn tích cực phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang các địa phương và các đơn vị bạn tổ chức Tết quân-dân; hỗ trợ, giúp đỡ và tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Từ truyền thống anh hùng, vẻ vang của các đơn vị tiền thân, với khí thế mới, quyết tâm mới, Tổng Bí thư tin tưởng, cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 34 sẽ đoàn kết, tiến lên, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân; đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương nơi Quân đoàn 34 đóng quân, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp, tạo điều kiện để Quân đoàn 34 hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục chương trình công tác tại Gia Lai, chiều 6/1, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Binh đoàn 15.

Đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên, Binh đoàn 15 là một trong những mô hình đơn vị kinh tế-quốc phòng đầu tiên trên địa bàn chiến lược, cùng với lực lượng vũ trang xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và tham gia có hiệu quả công cuộc đổi mới, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh với đặc thù địa bàn rộng, có đường biên giới dài, các thế lực thù địch thường xuyên chống phá, Binh đoàn 15 cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; nắm vững chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là những định hướng lớn về công tác quân sự, quốc phòng đã được Đại hội XIII của Đảng xác định và Nghị quyết số 23 ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư yêu cầu Binh đoàn 15 tiếp tục thực hiện tốt 3 chức năng của Quân đội (là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất) trong thời kỳ mới.Tổng Bí thư đề nghị, tập trung xây dựng Binh đoàn vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu,” tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, lấy xây dựng con người là trung tâm, khâu quyết định; coi trọng và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Binh đoàn 15 cần lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác dân vận, kết nghĩa, an sinh xã hội, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội.

Cùng với đó, Binh đoàn cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác đối ngoại quốc phòng; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trên địa bàn Binh đoàn thực hiện nhiệm vụ tại Lào và Campuchia.

Phát huy truyền thống “Kiên định mục tiêu, vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo chuyên cần, đoàn kết quyết thắng,”

Tổng Bí thư mong muốn các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, người lao động Binh đoàn 15 sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách; tiếp tục giành nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15; trao tặng 100 suất quà cho các gia đình, chính sách, người có công; trao tặng quà cho một số già làng, trưởng thôn, người lao động tiêu biểu.

