Nam Bộ có nơi lạnh dưới 19 độ C

Do ảnh hưởng bởi không khí lạnh, sáng 30/1 (mùng 2 Tết), thời tiết TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục se lạnh, có nơi có sương mù nhẹ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 19-22 độ C.

Sáng 30/1 (mùng 2 Tết Ất Tỵ 2025), người dân các tỉnh, thành Nam Bộ (trong đó có TP.HCM) tiếp tục đón ngày mới trong tiết trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Tại Tà Lài (Tân Phú, Đồng Nai), nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm mùng 2 Tết vào khoảng 19 độ C; Định Quán (Đồng Nai) khoảng 19 độ C; Bình Long (Bình Phước) khoảng 21 độ C; TP Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) khoảng 21 độ C,…

Riêng các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21-22 độ C. Cụ thể, tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, TP Cần Thơ: 21 độ C; An Giang: 22 độ C; Hậu Giang: 24 độ C,....

Trong những còn lại của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ổn định và thuận lợi cho mọi hoạt động du xuân, vui chơi ngoài trời. Ảnh minh họa: Duy Anh.

Tại TP.HCM, sáng mùng 2 Tết trời tiếp tục se lạnh, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-21 độ C, cảm nhận thực tế khoảng 18-19 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24-48 giờ tới áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) có cường độ ổn định sau dịch chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ hoạt động ổn định.

Trong khoảng 10 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục dịch chuyển ra phía Đông và suy yếu, khoảng ngày 2-3/2 có khả năng được tăng cường trở lại, sau có cường độ ổn định và suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục dần lên phía Bắc, qua Bắc - Trung Trung Bộ hoạt động ổn định.

Dự báo trong những còn lại của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ổn định và thuận lợi cho mọi hoạt động du xuân, vui chơi ngoài trời.

Thời tiết khu vực phổ biến sáng sớm và về đêm se lạnh và có nơi có mù nhẹ lúc sáng sớm, trời không mưa, ngày nắng.