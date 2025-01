Truyền thông Trung Quốc đưa tin đậm về điện đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngay sau khi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm ngày 15/1, truyền thông Trung Quốc đã đồng loạt đưa tin về sự kiện quan trọng này.

Tân Hoa xã nhấn mạnh Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết rất vui mừng điện đàm với đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm vào thời điểm cuối năm cũ và đầu Năm mới nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Tháng 8/2024, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, hai bên đã đạt được nhận thức chung rộng rãi về làm sâu sắc quan hệ hai Đảng, hai nước, cùng thúc đẩy phát triển sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội.

Trong nửa năm qua, hai Đảng, hai nước, các bộ, ngành, địa phương nỗ lực nắm bắt thực hiện các vấn đề hợp tác mà hai bên đã bàn bạc, đạt được tiến triển tích cực.

Theo trang mạng CCTV, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh kể từ Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết dẫn dắt toàn thể nhân dân Việt Nam khắc phục khó khăn, thách thức, đạt được thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới Chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Tập Cận Bình tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm dẫn đầu, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ đón chào, tổ chức tốt Đại hội Đảng lần thứ XIV, kiên định đi lên hướng tới mục tiêu phấn đấu của Việt Nam.

Nhân dân Nhật báo ngày 16/1 đăng trên trang nhất sự kiện quan trọng này, cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ Việt Nam sẽ tiếp tục lấy phát triển quan hệ Việt - Trung làm ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, cùng Trung Quốc tăng cường trao đổi chiến lược hai Đảng, hai nước, tăng cường kết nối chính sách, cùng tổ chức tốt hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, kiểm soát và giải quyết thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung có ý nghĩa chiến lược không ngừng đi vào chiều sâu, thực chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng tuyên bố chính thức khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung và cùng gửi lời chúc mừng Năm mới tới nhau, chúc nhân dân hai nước cát tường, an khang.

