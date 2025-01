Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các cán bộ Công an cấp cao qua các thời kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ trong những thành tích của lực lượng công an nhân dân, có đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí cán bộ Công an lão thành...

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chiều 14/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt cán bộ Công an cấp cao qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Đến dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ công an cấp cao qua các thời kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm 2024, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an nhân dân đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu quan trọng cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 mà Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 đã đề ra.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang bày tỏ, để thực hiện thắng lợi, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ đang công tác, mà còn rất cần đến sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ, các đồng chí cán bộ Công an lão thành và các tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ Công an đã nghỉ hưu.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mong muốn các đồng chí tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình an ninh trật tự để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước và tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ lực lượng Công an trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ công an cấp cao qua các thời kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu công an nhân dân Việt Nam đã báo cáo về tình hình, kết quả của Hội Cựu công an nhân dân Việt Nam từ khi thành lập đến nay; đồng thời đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác phát triển Hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, điểm lại một số tình hình, kết quả của đất nước trong năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã được hoàn thành, kinh tế-xã hội phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao, việc xóa đói, giảm nghèo được tập trung cao độ… Lực lượng Công an đã gương mẫu đi đầu trong việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước; từ đó phong trào lan tỏa trong toàn xã hội…

Về quốc phòng, an ninh được duy trì, bảo đảm tốt. Lực lượng Công an giữ gìn đảm bảo tốt an ninh trật tự, chủ động trong mọi tình huống, phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra những điểm nóng; trật tự xã hội được kiềm chế và ngày càng giảm để xây dựng một xã hội lành mạnh, mọi người dân được sống trong an toàn…

Tổng Bí thư nêu rõ, trong những thành tích của lực lượng công an nhân dân, có đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí cán bộ Công an lão thành, các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp Công an qua các thời kỳ.

Mặc dù các đồng chí đã nghỉ hưu, nhưng vẫn rất tâm huyết với sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, luôn theo dõi tình hình và có nhiều đóng góp rất sâu sắc với ngành Công an, góp phần vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng lực lượng công an nhân dân, chúc các cán bộ, chiến sỹ Công an cùng gia đình bước sang năm mới 2025, sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng và đăng thọ hôm nay.

Tổng Bí thư mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cũng như sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.