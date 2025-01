Bình Định: Nhà dân gần 100 m2 bị thiêu rụi lúc rạng sáng mùng 1 Tết

Ngày 29/1 (nhằm mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025), lãnh đạo UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định đã đi thăm hỏi, hỗ trợ người dân có nhà cháy trong đêm ở thôn 3 xã An Toàn (huyện An Lão).

