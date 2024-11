Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Viện Tim quốc gia Malaysia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chiều 22/11, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Viện Tim quốc gia Malaysia.

Tại đây, Phu nhân Ngô Phương Ly đã nghe Tiến sĩ Marhisham Che Mood - Trưởng khoa Tim Nhi và Tim bẩm sinh giới thiệu khái quát về sự hình thành và phát triển của Viện Tim quốc gia. Theo đó, bệnh viện này là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc tim mạch và lồng ngực.

Qua nhiều năm, Viện Tim quốc gia đã được biết đến rộng rãi trong nước và khu vực với uy tín về chất lượng trong điều trị tim mạch và luôn tiên phong trong ứng dụng các tiến bộ y học để điều trị cho bệnh nhân. Bệnh viện có hơn 2.500 bác sĩ và nhân viên y tế. Trong giai đoạn 10 năm (2014-2024), bệnh viện điều trị gần 20.000 bệnh nhân. Trong 5 năm qua, bệnh viện đã đào tạo gần 400 bác sĩ quốc tế, trong đó có 37 bác sĩ Việt Nam.

Chia sẻ với bác sĩ, nhân viên y tế Khoa Tim Nhi và Tim bẩm sinh, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ sự cảm phục, quý trọng tinh thần yêu nghề, hết lòng chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân của các y sĩ, bác sĩ bệnh viện.

Vui mừng trước những thành tựu mà bệnh viện đã đạt được sau nhiều năm xây dựng, đặc biệt là những thành tựu vượt bậc trong thời gian gần đây, Phu nhân Ngô Phương Ly đánh giá cao sự phối hợp của bệnh viện trong đào tạo, trao đổi chuyên môn, đặc biệt là đào tạo bác sĩ cho Việt Nam.

Phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, thế mạnh chuyên môn của mỗi bên để nâng cao hiệu quả điều trị, chăm sóc tốt hơn sức khỏe cộng đồng.

Gặp gỡ các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện và người nhà bệnh nhân, Phu nhân Ngô Phương Ly đã bày tỏ sự đồng cảm về những vất vả của bệnh nhân và động viên các gia đình bệnh nhân tin tưởng vào sự tận tình của các bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện, cùng với tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại, các bệnh nhân sẽ được chăm sóc, điều trị ngày càng tốt hơn.

Phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn, ngoài vấn đề chuyên môn, các bác sĩ và nhân viên tế luôn giữ trong lòng, tình yêu, sự cảm thông đối với các bệnh nhân, không ngừng cố gắng, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho các bệnh nhân và gia đình người bệnh.

Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng món quà động viên các bệnh nhân nhi đang điều trị tích cực tại bệnh viện.

