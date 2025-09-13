Dây đeo iPhone 1,7 triệu gây tranh cãi

Mức giá cao, chưa tính ốp lưng đi kèm, của dây đeo iPhone khiến cộng đồng người dùng tranh luận.

Dây đeo chéo của Apple gây tranh cãi trong cộng đồng người dùng vì mức giá đắt đỏ. Ảnh: PCMag.

Tại sự kiện ra mắt iPhone 17 tối ngày 9/9, Apple không chỉ trình làng dòng điện thoại mới mà còn giới thiệu một phụ kiện gây nhiều tranh luận, đó là dây đeo chéo iPhone (Crossbody Strap).

Đây là lần đầu tiên ông lớn công nghệ Mỹ chính thức tham gia vào xu hướng dây đeo điện thoại vốn đã phổ biến ở châu Âu và châu Á nhiều năm nay.

Thoạt nhìn, sản phẩm này có vẻ đơn giản khi chỉ gồm một sợi dây đeo để treo iPhone trước ngực hoặc bên hông, giúp người dùng dễ dàng thao tác khi di chuyển, xe đạp, mua sắm hay tham gia lễ hội.

Nhưng điểm khiến nó trở thành tâm điểm bàn tán lại nằm ở mức giá 59 USD (giá trên Apple Store Việt Nam là 1,668 triệu đồng), chưa kể đến việc người dùng còn phải mua thêm ốp lưng tương thích, có giá từ 50 USD trở lên. Như vậy, khách hàng sẽ phải chi trên 100 USD nếu muốn sở hữu trọn bộ.

Apple lý giải sự khác biệt của mình so với các đối thủ nằm ở chất liệu và thiết kế. Dây đeo được làm hoàn toàn từ sợi PET tái chế, hướng tới tính bền vững, đồng thời tích hợp cơ chế điều chỉnh độc đáo. Thay vì chốt cơ khí hay nút bấm, Apple sử dụng hệ thống nam châm dẻo kết hợp thanh trượt thép không gỉ.

Nhờ vậy, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh độ dài dây trong khoảng từ 1-2 m mà không lo dây bị lỏng lẻo. Khi cần rút ngắn để chụp ảnh, thanh toán hoặc kéo dài khi đeo chéo qua cơ thể, thao tác đều diễn ra nhanh gọn.

Những cải tiến này giúp phụ kiện trở nên khác biệt so với các lựa chọn giá rẻ trên thị trường. Nhiều thương hiệu như XouXou, Casetify hay Bandolier đã khai thác mảng dây đeo điện thoại từ lâu, song sản phẩm của họ chủ yếu sử dụng cơ chế khóa thông thường, giá dao động từ 29 USD đến gần 200 USD . Với Apple, yếu tố đồng bộ với hệ sinh thái, sự chăm chút trong gia công và triết lý thiết kế liền mạch chính là lý do khiến mức giá cao hơn mặt bằng chung.

Dẫu vậy, không ít người vẫn bày tỏ hoài nghi. Trên các diễn đàn công nghệ, nhiều ý kiến cho rằng 59 USD cho một sợi dây đeo là quá đắt, đặc biệt khi người dùng buộc phải mua thêm ốp lưng của Apple để sử dụng.

Một số lo ngại về yếu tố an toàn, cho rằng việc đeo điện thoại bên ngoài cơ thể dễ trở thành mục tiêu cho kẻ gian. Ở góc độ khác, nhiều người lại nhìn nhận đây là sự bổ sung đáng giá, nhất là với những ai thường xuyên di chuyển và muốn giảm bớt việc mang theo túi xách.

Táo khuyết không phải công ty đầu tiên sản xuất dây đeo điện thoại, nhưng sự xuất hiện của phụ kiện chắc chắn sẽ khiến phân khúc này được chú ý hơn. Với thương hiệu mạnh cùng khả năng tạo xu hướng, dây đeo iPhone có thể nhanh chóng trở thành một món phụ kiện thời trang, bên cạnh công năng bảo vệ và tiện lợi.

Câu hỏi còn lại là liệu người dùng có sẵn sàng chi hơn 100 USD cho một bộ dây và ốp lưng hay không. Với Apple, đây có thể chỉ là một sản phẩm nhỏ trong danh mục phụ kiện. Tuy nhiên, với người tiêu dùng, nó là bài toán cân nhắc giữa sự tiện ích, tính thẩm mỹ và mức giá không hề dễ chịu.