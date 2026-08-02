Phụ huynh TQ cho con đi trại hè để thành 'Warrent Buffett nhí'

Phụ huynh Trung Quốc đang chọn trại hè tài chính để giúp con trẻ phát triển tư duy kinh doanh và quản lý tài sản, với mục tiêu sau này trở thành tỷ phú.

Mỗi khi hè về, phụ huynh tại Trung Quốc lại sẵn sàng chi mạnh tay để cho con tham gia các trại hè rèn luyện thể chất đắt đỏ, thậm chí đưa con sang tận châu Phi trải nghiệm ngắm động vật hoang dã.

Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, các khóa đào tạo chỉ số thông minh tài chính (FQ) với mục tiêu tạo nên “những Warren Buffett nhí” đang trở thành xu hướng mới. Đây được xem là lựa chọn hàng đầu của những bậc cha mẹ luôn đau đáu về tương lai của con trẻ.

“Nghèo khó không phải là trạng thái, đó là tư tưởng”; “Khi còn nhỏ, bạn là gánh nặng của cha mẹ; nhưng khi trưởng thành, bạn sẽ là tài sản của họ”, đây là những khẩu hiệu nằm lòng tại các trại hè FQ.

Mỗi khóa học thường kéo dài từ một tuần đến 10 ngày với mức phí tối thiểu 12.800 Nhân dân tệ (khoảng 50 triệu đồng) cho mỗi đứa trẻ. Đúng như lời khẳng định của nhiều đơn vị tổ chức, tại đây, các em được trang bị kiến thức tài chính cơ bản, học về tinh thần khởi nghiệp cũng như cách quản lý tài sản nhằm giúp chiến thắng ngay từ vạch xuất phát trong cuộc đua tài chính.

Mong con thành tỷ phú như Warren Buffett, nhiều phụ huynh Trung Quốc đăng ký các khóa học hè tài chính đắt đỏ.

Sức hút của các khóa học này lớn đến mức phụ huynh phải đặt chỗ trước cả nhiều tháng. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít người mải miết hỏi thăm liệu trại hè có mở lớp trực tiếp tại thành phố của mình hay không.

Đơn cử như tại Trại hè Thiếu niên Đại Tượng, các huấn luyện viên sẽ mô phỏng lại thị trường chứng khoán, các buổi họp cổ đông hay các kịch bản buôn bán nhu yếu phẩm.

Học viên được phát tiền xu quy đổi để tham gia mua bán tại các chợ mô phỏng. Cuối mỗi ngày, các em sẽ được hướng dẫn tự hạch toán lời lãi.

Trong khi đó, trại hè Tiểu Tướng Tài Chính lại đưa học viên đi thực tế để tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh, tập bán hàng rong trên phố, lập kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện báo cáo tài chính. Chưa dừng lại ở đó, các em còn trải qua những buổi gọi vốn giả định - nơi học viên phải thuyết trình bằng tiếng Anh và đáp trả những câu hỏi hóc búa từ các “nhà đầu tư”.

Bên cạnh các lớp FQ cơ bản, một số trung tâm còn tung ra các chương trình nâng cao hoặc chuyên sâu với mức giá đắt đỏ hơn, hướng tới rèn luyện năng lực lãnh đạo toàn diện hoặc tinh thần khởi nghiệp trong các lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học). Thậm chí, nhiều nơi còn quảng cáo về dàn học giả thỉnh giảng và các chuyên gia tài chính hàng đầu để mang đến cho học viên cái nhìn thực tế nhất về ngành.

Một người mẹ họ Mai ở tỉnh Triết Giang, Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội rằng, cô con gái đang học tiểu học của chị đã trở nên tự giác hơn hẳn sau khi tham gia trại hè FQ: “Con thay đổi rõ rệt. Trước đây bé khá lười học, nhưng giờ đã xác định được mục tiêu rõ ràng là kiếm tiền. Tôi nhận thấy con tập trung hơn nhiều khi làm việc”.

Dẫu vậy, không ít phụ huynh lại bày tỏ sự lo ngại khi thấy con mình trở nên quá thực dụng sau các khóa học. Họ nhận ra con bắt đầu mặc cả, đòi cha mẹ trả công bằng tiền mỗi khi đạt điểm cao hoặc hoàn thành việc nhà.

Một người mẹ khác ở tỉnh Hà Nam (miền Trung Trung Quốc) khẳng định sẽ không gửi đứa con trai 7 tuổi đến các trại hè FQ, bởi những nơi này dạy cho trẻ hiểu rằng thành công trong kinh doanh đến sau một đêm.

“Số liệu trên toàn thế giới chỉ ra rằng có tới 90% doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại. Vậy mà trong các lớp FQ này, bọn trẻ lại kiếm tiền một cách quá dễ dàng. Đây chỉ là một vở diễn kinh doanh chứ không phản ánh đúng thực tế thương trường”, chị nhận định.