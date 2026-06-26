Phụ huynh quan tâm đến điều gì khi chọn sản phẩm dinh dưỡng cho con?

Dinh dưỡng đầu đời ngày càng được phụ huynh hiện đại ưu tiên. Họ sẵn sàng đầu tư nhiều hơn, tìm hiểu kỹ lưỡng và đặt tiêu chuẩn cao khi chọn sản phẩm dinh dưỡng cho con.

Theo báo cáo “Thị trường sữa công thức Việt Nam: Xu hướng và cơ hội tăng trưởng cho thương hiệu 2026” của Metric, sữa công thức đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình của ngành hàng mẹ và bé.

Con số này không đơn thuần là một chỉ số thị trường, mà phản ánh một sự dịch chuyển rõ nét trong tư duy của các gia đình Việt: ngày càng nhiều phụ huynh nhìn nhận giai đoạn dinh dưỡng sớm là bước đặt nền cho sự phát triển lâu dài của con.

Khác với nhiều nhóm hàng tiêu dùng thông thường, việc lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ hiếm khi xuất phát từ giá cả hay mức độ phổ biến. Đây là một quyết định được cân nhắc bằng tất cả sự lý trí và tin tưởng dựa trên niềm tin đối với thương hiệu.

Để đi đến quyết định đó, phụ huynh thường không vội vàng. Họ có xu hướng tham khảo đồng thời nhiều nguồn thông tin trước khi đưa ra lựa chọn, bao gồm tư vấn từ các chuyên gia y tế, cộng đồng cha mẹ và trải nghiệm thực tế. Khi đã tìm được sản phẩm phù hợp, họ hiếm khi thay đổi mà thường duy trì lựa chọn trong thời gian dài.

Lựa chọn sữa cho con là quyết định dựa trên niềm tin.

Tiêu chuẩn dinh dưỡng cho trẻ ngày càng được nâng cao

Sự gia tăng mức độ quan tâm của phụ huynh cũng kéo theo yêu cầu ngày càng khắt khe hơn đối với ngành dinh dưỡng trẻ nhỏ. Đây là nhóm thực phẩm được quản lý chặt chẽ tại nhiều quốc gia, với các tiêu chuẩn liên quan đến thành phần dinh dưỡng, mức độ an toàn và bằng chứng khoa học.

Tại châu Âu, khu vực có ngành sữa phát triển lâu đời, sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ phải tuân thủ hệ thống kiểm soát của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA). Các quy định không chỉ tập trung vào việc đảm bảo hàm lượng dưỡng chất phù hợp với nhu cầu sinh lý của trẻ, mà còn đặt ra một nguyên tắc gần như tuyệt đối: chỉ thành phần nào đã được đánh giá an toàn bằng bằng chứng khoa học mới được phép sử dụng.

Lý do cho sự nghiêm ngặt ấy, theo các chuyên gia, nằm ở chính giai đoạn vàng của đời người. Theo ông Olivier Robin, Giám đốc Chất lượng tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nestlé ở Konolfingen (Thụy Sĩ): “Dưỡng chất trẻ hấp thu trong những năm đầu đời đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng, phát triển hệ miễn dịch, thể chất, trí não”. Đó cũng là lý do sữa công thức tại châu Âu được xây dựng trên nền tảng khoa học chặt chẽ, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng và phát triển của trẻ.

Dinh dưỡng đầu đời ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Tại Việt Nam, bên cạnh tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ còn cần tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý trong nước. Các dưỡng chất như đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất đều được quy định rõ mức tối thiểu và tối đa. Ví dụ, hàm lượng chất đạm chiếm khoảng 13-20% năng lượng, chất béo chiếm khoảng 40-60% năng lượng, đồng thời tổng hàm lượng chất đạm và chất béo cũng phải nằm trong các khoảng quy định cụ thể.

Không chỉ vậy, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ hồ sơ và bằng chứng khoa học đối với các công dụng được công bố trên sản phẩm trước khi được phép lưu hành trên thị trường. Nói cách khác, mỗi dòng chữ in trên bao bì đều phải có cơ sở để chứng minh - không có chỗ cho sự suy diễn hay quảng cáo vượt quá thực tế.

Sản phẩm dinh dưỡng công thức là một trong những nhóm thực phẩm được quản lý nghiêm ngặt trên thế giới.

Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt phía sau mỗi lon sữa

Nếu công thức dinh dưỡng là nền tảng, thì quy trình sản xuất và đảm bảo chất lượng là yếu tố giúp hiện thực hóa các tiêu chuẩn đó trong từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Bởi lẽ chất lượng sản phẩm cần được kiểm soát xuyên suốt toàn bộ quy trình sản xuất, chứ không chỉ dừng ở khâu kiểm tra cuối cùng. Nhiều tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống kiểm tra chất lượng đa tầng, nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các lô sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng.

Ông Olivier Robin cho biết thêm: “Mỗi công đoạn sản xuất đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đều cần được thực hiện một cách chuẩn xác. Điều này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ở hiện tại mà còn góp phần hỗ trợ sự phát triển lâu dài của trẻ trong tương lai”.

Chuyên gia dinh dưỡng làm việc trong Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nestlé tại Thụy Sĩ.

Con số thực tế cho thấy rõ điều đó. Tại Nestlé, mỗi lon sữa tại đây phải đáp ứng tối thiểu hơn 1.200 chỉ tiêu kiểm tra chất lượng. Con số này có thể được bổ sung, kiểm tra với số lần nhiều hơn ở tùy từng nhà máy hoặc thị trường. Đồng thời, bộ phận phê duyệt chất lượng được vận hành độc lập với bộ phận sản xuất nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá và thẩm định chất lượng sản phẩm.

Song song với việc đảm bảo chất lượng, đầu tư cho nghiên cứu khoa học cũng là nền tảng quan trọng trong phát triển sản phẩm. Nestlé hiện vận hành mạng lưới hơn 4.000 nhân sự nghiên cứu và phát triển tại 22 trung tâm trên toàn cầu, tập trung phát triển các giải pháp dinh dưỡng dựa trên cơ sở khoa học đồng thời đánh giá và cải tiến công thức theo những hiểu biết khoa học mới nhất về dinh dưỡng trẻ nhỏ.

Nhấn mạnh về cam kết dài hạn của Nestlé, bà Radia Saddiki, Quản lý Toàn cầu Ngành hàng Sữa công thức tại Nestlé, cho biết: “Hơn 155 năm qua, Nestlé không ngừng thúc đẩy sự phát triển của ngành dinh dưỡng trẻ nhỏ. Trong suốt hành trình ấy, chúng tôi luôn cam kết mang đến các giải pháp dinh dưỡng được dẫn dắt bởi khoa học với tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu, nhằm hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em trên toàn thế giới.”.

Sự an tâm của các bậc phụ huynh luôn là động lực thúc đẩy các tập đoàn dinh dưỡng như Nestlé không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, cải tiến công nghệ sản xuất và hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đây cũng là cách tập đoàn mang chất lượng Thụy Sĩ đến với người tiêu dùng Việt Nam, góp phần giúp các gia đình thêm vững tin hơn trong hành trình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

Trong bối cảnh phụ huynh ngày càng chủ động tìm hiểu thông tin và đặt ra tiêu chuẩn cao hơn, chất lượng, tính minh bạch và nền tảng khoa học đang trở thành những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng niềm tin trong lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ.