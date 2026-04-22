Phóng xe bạt mạng, múa kiếm Nhật gây náo loạn đường phố Đà Nẵng

2 đối tượng điều khiển xe máy che biển số, mang theo kiếm katana phóng tốc độ cao qua nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng, gây hoang mang cho người đi đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, bị công an nhanh chóng truy xét, triệu tập làm rõ.

Ngày 22/4, nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Liên Chiểu triệu tập Trần Long và Phan Bảo Khanh (cùng SN 2009) để làm rõ hành vi điều khiển môtô che biển kiểm soát, mang theo hung khí nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự.

Đối tượng múa kiếm Nhật trên đường phố Đà Nẵng. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, qua theo dõi trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh thiếu niên điều khiển xe Suzuki Raider, dùng khẩu trang che biển số, phóng tốc độ cao trên đường Nguyễn Lương Bằng. Đáng chú ý, người ngồi sau ngang nhiên cầm kiếm katana, vung vẩy giữa đường phố, gây hoang mang cho người đi đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và bạo lực nghiêm trọng.

Xác định tính chất manh động, liều lĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét, làm rõ danh tính hai đối tượng ngay trong ngày. Kết quả điều tra cho thấy, từ tối 12/4, Long và Khanh đã bàn bạc mang hung khí đi tìm các nhóm khác để "đuổi đánh". Cả hai mượn một thanh kiếm katana, cất giấu gần khu vực Xuân Thiều rồi rạng sáng hôm sau điều khiển xe chạy qua nhiều tuyến phố để gây sự.

Khi bị lực lượng tuần tra phát hiện truy đuổi, các đối tượng phóng xe bỏ chạy qua nhiều tuyến đường trung tâm trước khi quay lại cất giấu hung khí.

Tang vật thu giữ gồm một môtô liên quan vụ việc. Hiện hồ sơ đã được bàn giao để tiếp tục xử lý theo quy định.