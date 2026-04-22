Phát hiện việc vận chuyển trái phép nhiều chuyến hàng hóa

Lực lượng chức năng cho biết qua công tác nghiệp vụ, Tổ công tác phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phát hiện ôtô đang vận chuyển hàng hóa trái phép.

Mới đây, tổ công tác đã phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) kiểm tra ôtô biển số 12A-420.59, kết quả: Phát hiện hàng hóa trên thùng ôtô gồm 4,13 m3 gỗ và 25,8 tấn gỗ, củi tròn thuộc loài thông thường qua khu vực Trạm cân Thịnh Hiếu (Quốc 1A, tổ 4, khối 20, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn).

Tại thời điểm kiểm tra, lái ôtô là Hoàng Văn Binh (SN 11/6/1996, trú tại Thôn Bản Gia, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) chỉ xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện, không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số gỗ chở trên thùng xe.

Hiện nay, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Cao Lộc để xác minh, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tang vật vi phạm gồm 4,13 m3 gỗ và 25,8 tấn gỗ, củi tròn. Ảnh: CALS.

Trước đó, đầu tháng 4/2026, hàng trăm người chuẩn bị mũ nón, giày, đèn pin, lương khô, nước uống, xe máy di chuyển tỏa đi theo nhiều hướng, đích đến là các mốc giới vùng biên Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Sau nhiều ngày tại đồn Trà Lĩnh (Cao Bằng), mỗi đợt người dân từ các địa phương lân cận đến để "làm hàng". Dấu hiệu nhận biết là những đôi giày màu xanh bám đầy bùn đất đỏ, túi rút dây đeo sau lưng và đèn pin trên đỉnh đầu.

"Từ sáng đến giờ chưa được chuyến nào, hôm qua đi một chuyến được hơn trăm nghìn đồng". Một người bốc vác khác cho biết: "Hôm qua đi được mấy trăm", một thanh niên cho biết.

Tiền công bốc vác từ bên kia biên giới về tùy theo đoạn đường di chuyển, có thể dao động 100.000-500.000 đồng. Tuy nhiên việc phải di chuyển xa, chi phí di chuyển lớn dẫn đến tiền công không đáng kể.

Tại Trà Lĩnh (Cao Bằng), một chủ nhà cho biết: "Ở đây họ ở theo nhóm, theo quê quán, dân tộc của họ, người khác không ở cùng được".

Những người bốc vác họ thường đi theo nhóm, theo dân tộc, theo địa phương để dễ quản lý, không bị người lạ trà trộn vào đội của mình, họ rất cảnh giác khi thấy người lạ hỏi chuyện. "Ở đây hết chỗ, kín chỗ rồi, ở đây mỗi đêm 20.000 đồng", phải vất vả phóng viên mới được một người dân đi bốc vác chia sẻ.

Trong quá trình tìm hiểu, một chủ buôn cho biết tình trạng người dân đến sinh sống, bốc vác làm thuê có từ lâu. "Trên này nhiều chủ hàng có nhu cầu bốc vác hàng hóa lên xe, rồi đi qua các mốc, cái này có nhiều năm rồi. Ở đây chủ yếu là hàng thuốc lá, đông lạnh, dắt trâu bò".

Sau nhiều ngày sinh hoạt, phương tiện, đồ dùng giống hệt đội quân bốc hàng. Ngày 27/3, nhóm người bốc vác di chuyển qua đường liên xã, liên thôn qua khu dân cư gần các cột mốc.

Khoảng 16h ngày 27/3, chiếc ôtô tải di chuyển theo hướng ra mốc giới vùng biên. Một đàn trâu được người dân dắt sang theo hướng ôtô vừa di chuyển để đưa sang bên kia biên giới. Lúc này, hàng chục xe máy cùng người dân chuyên đi bốc vác đứng ở đầu dốc, cách cột mốc khoảng 1 km.

Hàng trăm người dân di chuyển bằng xe máy vào, khi đến đầu một con dốc, toàn bộ xe máy dừng lại. Họ ngồi nghỉ, nghe ngóng tình hình. Đến khoảng 18h30, cả đoàn xe ầm ầm di chuyển ra bên ngoài về phía trung tâm.

Ngay khi phát hiện có người lạ, hoạt động vận chuyển hàng ở các khu vực cột mốc lập tức dừng. Ngày 3/4, tại khu vực giáp ranh giữa một số mốc giới, một nhóm người dắt 5 con ngựa, mỗi con chở theo hai tải lớn chứa hàng nông sản di chuyển nhanh lên cột mốc.

Trên cung đường cũng xuất hiện nhiều xe máy, mỗi xe chở 2-3 tải màu trắng lớn, mỗi tải ghi trọng lượng bên ngoài vỏ bao là 50 kg. Các bao tải này được người dân địa phương cho biết đó là phân đạm mới được đưa từ phía bên kia biên giới về.

Khi gặp người lạ, người đi xe máy cho biết mình đi tìm trâu đi lạc và dò hỏi rất nhiều thông tin cũng như thường xuyên để mắt đến những người lạ.

Khoảng 15h ngày 3/4, hai xe tải chở trâu di chuyển theo đường vượt dốc hướng về mốc giới. Theo chân hai chiếc xe này, nhóm phóng viên ghi nhận hàng chục con trâu lớn được xua xuống xe tại khu vực gần khu dân cư, rồi dắt theo đường mòn để đưa sang bên kia biên giới.

Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, lợi dụng phương tiện vận tải nhỏ lẻ, di chuyển vào các khung giờ khác nhau nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Do đó, các cơ quan chức năng phải tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.