Thế giới

Phó Tổng thống Mỹ: Cuộc gặp Putin-Zelensky có thể sẽ không có hiệu quả

  • Thứ hai, 11/8/2025 06:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phó Tổng thống Vance cho rằng việc ông Putin gặp nhà lãnh đạo Ukraine trước khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không mang lại hiệu quả.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Theo Reuters, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 10/8 cho biết Washington đang nỗ lực sắp xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News cùng ngày, Phó Tổng thống Vance cho rằng việc ông Putin gặp nhà lãnh đạo Ukraine trước khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không mang lại hiệu quả.

Ông JD Vance nhận định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng có thể khiến cả Nga và Ukraine “không hài lòng.”

Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News phát sóng cùng ngày, ông Vance cho biết Mỹ đang hướng tới một thỏa thuận mà hai nước trên đều có thể chấp nhận được. Ông Vance đánh giá: “Thỏa thuận đó sẽ không khiến bất kỳ bên nào thực sự hài lòng. Cả phía Nga và Ukraine có lẽ đều như vậy.”

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Matthew Whitaker ngày 10/8 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga trong tuần này tại Alaska, giữa lúc các nhà lãnh đạo châu Âu đang thúc đẩy việc Kyiv tham gia tiến trình đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Trả lời câu hỏi của đài CNN về khả năng ông Zelensky tham gia cuộc họp cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tới, Đại sứ Whitaker quả quyết: “Tôi chắc chắn cho rằng viễn cảnh đó là có thể. Chắc chắn, không thể có một thỏa thuận mà tất cả các bên liên quan đều không đồng ý.”

Viễn cảnh hội nghị thượng đỉnh nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến ở Ukraine nhưng thiếu vắng nhà lãnh đạo Zelensky đã làm dấy lên lo ngại khả năng về một thỏa thuận sẽ yêu cầu Kyiv phải nhượng lại một phần lãnh thổ - vấn đề mà Liên minh châu Âu (EU) đã bác bỏ.

Trong một loạt động thái ngoại giao, Tổng thống Ukraine đã thực hiện những cuộc điện đàm với 13 đối tác trong 3 ngày qua, bao gồm cả các quốc gia hậu thuẫn chủ chốt của Kyiv là Đức, Anh và Pháp.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 10/8 bày tỏ hy vọng và cho rằng ông Zelensky sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Alaska.

https://www.vietnamplus.vn/pho-tong-thong-my-cuoc-gap-putin-zelensky-co-the-se-khong-co-hieu-qua-post1054906.vnp

