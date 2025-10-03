Phó tổng Tham mưu trưởng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Phó tổng Tham mưu trưởng Thái Đại Ngọc chính thức trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, hướng tới phát triển bền vững và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đình Quân/TTXVN.

Ngày 3/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc, với sự tham dự của 449 đại biểu đại diện cho trên 147.000 đảng viên thuộc 139 đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội lần này có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.”

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đình Quân/TTXVN.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng và định hướng cho chặng đường phát triển mới đối với Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030 và những nhiệm kỳ tiếp theo, đưa tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh dấu mốc lịch sử ngày 1/7, tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định hợp nhất thành tỉnh Gia Lai đã mở ra không gian phát triển mới, hình thành một thực thể chính trị-hành chính - kinh tế mới, không chỉ lớn về quy mô, mà còn mạnh về năng lực cạnh tranh, có tiềm năng tăng trưởng toàn diện, khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu. Đó là sự kết hợp của truyền thống anh hùng cách mạng, với bản sắc văn hóa đậm đà hồn cốt Tây Nguyên, với đặc sắc văn hóa biển đảo của miền “Đất võ, Trời văn,” ý chí vượt khó, khát vọng bứt phá vươn lên.

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; chú trọng sự đoàn kết, thống nhất thực chất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân; nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, nhất là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.”

Tỉnh cũng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp bảo đảm thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; trong đó, cấp xã có vai trò đặc biệt quan trọng, là cấp chính quyền gần dân, sát dân, trực tiếp quản trị, điều hành, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Tỉnh cần ưu tiên mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số; xây dựng và thực hiện Quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng tích hợp, liên vùng; tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội, bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý tỉnh Gia Lai cần đặc biệt coi trọng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; chủ động, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình,” “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Tại Đại hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định 60 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Thượng tướng Thái Đại Ngọc tham gia Ban Chấp hành, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đình Quân/TTXVN.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc sinh ngày 1/1/1966, quê quán tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Quá trình công tác, ông Thái Đại Ngọc đã trải qua các chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Nông, Quân khu 5; Phó tư lệnh Quân khu 5; Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5; Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Bí thư Đảng ủy Cục Tác chiến; Cục trưởng Cục Tác chiến/Bộ Tổng tham mưu; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Phó bí thư Đảng ủy Quân khu 5; Tư lệnh Quân khu 5.

Từ tháng 1/2025 đến nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Thượng tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cũng thông tin tới Đại hội, vừa qua, Bộ Chính trị đã thống nhất cho đồng chí Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đình Quân/TTXVN.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc tin tưởng Gia Lai sẽ đoàn kết thống nhất, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ hai tỉnh Bình Định và Gia Lai trước đây; đem hết trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước mắt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội, sớm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống; khẩn trương phân công nhiệm vụ, rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo sự chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định quyết tâm triển khai đồng bộ năm trụ cột tăng trưởng, bốn khâu đột phá chiến lược, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, quan tâm bảo đảm an sinh xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, củng cố quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Chiều cùng ngày, các Tổ đại biểu tiếp tục họp thảo luận Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.