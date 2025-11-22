Phó thủ tướng Thường trực vào Đắk Lắk, yêu cầu triển khai cứu trợ

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trực tiếp đến các xã bị thiệt hại ở Đắk Lắk, khảo sát hiện trường và chỉ đạo triển khai gói cứu trợ khẩn cấp, giúp dân ổn định đời sống và phục hồi sản xuất sau lũ.

Ngày 22/11, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến xã Tuy An Tây và xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk để thăm hỏi các hộ dân chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, đồng thời kiểm tra công tác khắc phục sau lũ.

Tại xã Tuy An Tây, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trực tiếp khảo sát hiện trường, động viên lực lượng quân đội và chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, thu gom bùn đất và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phó thủ tướng Thường trực ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lực lượng và yêu cầu tiếp tục hỗ trợ, tuyệt đối không để người dân thiếu thốn trong giai đoạn đầu khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình động viên các lực lượng tham gia hỗ trợ bà con vùng lũ.

Đến thăm gia đình bà Lê Thị Kim Hồng (thôn Trung Lương 1, xã Tuy An Tây) có bố mẹ tử vong trong lũ, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thắp hương, chia buồn và trao quà hỗ trợ, đồng thời đề nghị địa phương giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (thứ 2, từ phải qua), động viên gia đình có người mất vì lũ.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Đắk Lắk triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương về phòng chống thiên tai; khẩn trương sửa chữa giao thông, điện, thông tin liên lạc; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, phục hồi sản xuất; chú trọng phòng chống dịch bệnh sau lũ và phân phối cứu trợ đúng đối tượng, công bằng, minh bạch. Ông nhấn mạnh lực lượng vũ trang cần tiếp tục bám địa bàn, chỉ rút quân khi đã hoàn tất hỗ trợ người dân.

Phó thủ tướng Thường trực cũng đề nghị tỉnh sớm đưa các gói hỗ trợ kinh tế vào thực tiễn ngay sau khi lũ rút nhằm ổn định sản xuất và đời sống. Trước đó, ngày 20/11, Chính phủ đã xuất cấp 2.000 tấn gạo cho Đắk Lắk; ngày 21/11, Phó Thủ tướng ký Quyết định 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 150 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng quà, động viên người dân vùng lũ.

Theo thống kê đến 18h ngày 21/11, toàn tỉnh Đắk Lắk có 27 người chết, 8 người mất tích, 2 người bị thương; khoảng 150.000 nhà bị ngập sâu; thiệt hại tài sản ước gần 5.330 tỷ đồng . Hơn 180.000 ha cây trồng bị hư hại; 127.000 lồng thủy sản, 3,2 triệu gia súc - gia cầm bị cuốn trôi; nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục bị tàn phá. Trong khi một số khu vực phía Đông đã rút nước, nhiều xã vẫn còn ngập sâu; các huyện phía Tây tiếp tục đối mặt nguy cơ sạt lở và bùng phát dịch bệnh do ô nhiễm môi trường sau lũ.