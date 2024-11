Phó thủ tướng: Sẽ quản lý chặt thị trường vàng

Tại phiên chất vấn của Quốc hội chiều 11/11, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan tới quản lý thị trường vàng trong đó có vấn đề vàng lậu.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: Quochoi.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết từ năm 2023 đến nay, cơ quan quản lý đã phát hành 5 công văn, văn bản hướng dẫn về vấn đề kê khai và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng. Vì vậy, việc quản lý hóa đơn của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này không có khó khăn, vướng mắc.

Có ý kiến của đại biểu cho rằng vừa qua một số đoàn quản lý thị trường đi kiểm tra cơ sở kinh doanh vàng do chủ cơ sở không chứng minh được nguồn gốc của nguyên liệu. Nguyên liệu này có thể do ông cha để lại, hoặc chủ kinh doanh dự trữ từ trước… nhưng chưa kiểm đếm.

“Tôi lưu ý là cơ quan quản lý chỉ xử lý khi có phát hiện vàng đấy là vàng lậu. Còn nếu không chứng minh được đó là vàng lậu, thì cơ quan quản lý không có quyền xử lý các cửa hàng vàng”, Phó thủ tướng Phớc nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ đồng thời cho biết về quy định xuất nhập khẩu và kinh doanh vàng đã có văn bản rất rõ tại Nghị định 24/2012. Tuy nhiên, tình hình diễn biến thực tế hiện nay đã có sự thay đổi nên Thủ tướng đã có chỉ đạo sửa đổi Nghị định 24.

"Hiện nay, NHNN đang triển khai sửa đổi Nghị định này đặc biệt với nội dung kinh doanh xuất nhập khẩu vàng. Trong đó, riêng về thuế, sẽ ưu đãi để hàng trong nước phát triển và tạo điều kiện nhập khẩu nguyên liệu đầu vào để sản xuất và khi bán ra thì tạo điều kiện để hàng trang sức của chúng ta xuất khẩu được", Phó thủ tướng nói thêm.

Về việc quản lý, đối với mặt hàng vàng miếng SJC, trong năm nay từng có thời điểm chênh lệch với thế giới tới 18 triệu đồng/lượng nhưng đến nay con số này đã được rút ngắn chỉ còn khoảng 3-4 triệu đồng/lượng, tương đương mức chênh lệch ròng khoảng 4-5%.

Phó thủ tướng cho biết có rất nhiều nguyên nhân từ giá vàng thế giới tăng cao, cung nhỏ hơn cầu, do tâm lý của nhà đầu tư. Nhưng trong đó tâm lý nhà đầu tư là nguyên nhân rất quan trọng trong bối cảnh lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng ở mức thấp, bất động sản đóng băng, giá bán cao hay sản xuất kinh doanh còn khó khăn và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vẫn có những rủi ro.

Trong hoàn cảnh như vậy, vàng sẽ là kênh đầu tư trú ẩn an toàn cho tài sản nhàn rỗi của người dân.

Về giải pháp quản lý sắp tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp chỉ đạo phải mua - bán vàng đúng pháp luật và minh bạch. Cùng với đó sẽ áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để quản lý các công ty và cửa hàng vàng; tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và thị trường vốn phát triển.

“Vàng hiện không phải là thước đo của tiền tệ, tuy nhiên đây vẫn là kim loại quý và là nơi trú ẩn của đồng tiền nhàn rỗi cho nên chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ lĩnh vực này”, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Ngoài chia sẻ về thị trường vàng, Phó thủ tướng cho biết năm nay GDP của Việt Nam ước đạt gần 7%, CPI khoảng 3,88%, nợ công 37% GDP.

Thu ngân sách đã đạt 99,4% so với dự toán Quốc hội giao và 17,78% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, thu ngân sách tăng 255.216 tỷ đồng so với năm trước, tức là năm nay có thể vượt năm ngoái 300.000 tỷ đồng . Số này dùng để đầu tư hạ tầng cơ sở như đường cao tốc và các công trình khác.

Cùng với các kết quả tốt về ngân sách, chính sách tiền tệ đã giữ được tỷ giá ngoại tệ, xử lý được hai ngân hàng 0 đồng. "Chúng ta chuẩn bị xử lý tiếp ngân hàng 0 đồng nữa, ổn định hệ thống", ông Phớc nói thêm.