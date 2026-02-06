Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 245 ngày 5/2 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

2 Phó trưởng Ban Chỉ đạo là: Thượng tướng Võ Minh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP.

Các Ủy viên gồm: Ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính; bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Ban Chỉ đạo quốc gia có chức năng giúp Thủ tướng chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 về việc ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng về cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin...

Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc theo Quy chế hoạt động do Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia ban hành. Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Trong đó, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chỉ đạo và tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ còn thiếu thông tin và hài cốt liệt sĩ còn tìm kiếm, quy tập được...

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (5/2).