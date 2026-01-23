Tiểu sử tân Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

|
Phạm Thị Thanh Trà
Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng
Sinh ngày 21/1/1964 tại Xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
Cử nhân Sư phạm, Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Cao cấp lý luận chính trị
1999-2000
Phó chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
2000-2002
Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái
2002-2006
Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái
2006-2008
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái
2008-2011
Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái
2011-2014
Bí thư Thành ủy Yên Bái, tỉnh Yên Bái
2014-2016
Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015, rồi tái đắc cử nhiệm kỳ 2015-2020
2015-2020
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016 rồi tái đắc cử nhiệm kỳ 2016-2021
2016-2020
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái
9/2020
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
4/2021-10/2025
Bộ trưởng Nội vụ
10/2025
Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026
23/1/2026
Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV