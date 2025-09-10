Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhận thêm nhiệm vụ mới

  • Thứ tư, 10/9/2025 08:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể; Bộ Tài chính là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1948/QĐ-TTg ngày 9/9 kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể.

Theo Quyết định, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Nguyen Chi Dung anh 1

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

Các Phó trưởng ban gồm: Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phó trưởng ban thường trực); ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

Ủy viên Ban Chỉ đạo còn có: Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Phạm Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương...

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng và giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Bộ Tài chính là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm kiện toàn Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể để giúp việc cho Ban Chỉ đạo trên cơ sở sử dụng bộ máy của Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể và công chức kiêm nhiệm của bộ, cơ quan liên quan; bảo đảm không tăng thêm tổ chức bộ máy và phát sinh biên chế công chức.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1242 ngày 25/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nghỉ hưu

Ngày 3/9, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình ký Quyết định số 1890 của Thủ tướng về việc ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nghỉ hưu.

07:56 4/9/2025

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão ở các xã ven biển

Sau cuộc họp với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại một số địa bàn trọng điểm tỉnh Nghệ An.

06:25 25/8/2025

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhận thêm nhiệm vụ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1624/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá (Ban Chỉ đạo).

06:56 29/7/2025

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

https://tienphong.vn/pho-thu-tuong-nguyen-chi-dung-nhan-them-nhiem-vu-moi-post1776828.tpo

Luân Dũng/Tiền Phong

Nguyễn Chí Dũng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng Kinh tế tập thể

  • Nguyễn Chí Dũng

    Nguyễn Chí Dũng

    Ông Nguyễn Chí Dũng là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận; thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư
    • Năm sinh: 1960
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ quản lý kinh tế

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý