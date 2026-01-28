Phó TBT báo Bà Rịa - Vũng Tàu làm Phó GĐ NXB Tổng hợp TP.HCM

Ngày 28/1, ông Nguyễn Văn Tiện, nguyên Phó tổng biên tập báo Bà Rịa - Vũng Tàu, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Tiện. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới cho Nhà xuất bản (NXB) Tổng hợp TP.HCM. Lễ công bố được tổ chức ngày 28/1 với sự tham dự của ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Thành Lợi - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM và bà Ông Thị Ngọc Linh, Phó giám đốc NXB.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiện giữ chức vụ Phó giám đốc NXB Tổng hợp TP.HCM. Trước đó, ông Tiện từng là Phó tổng biên tập báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức đánh giá cao quá trình công tác, bản lĩnh và kinh nghiệm của ông Nguyễn Văn Tiện. Ông kỳ vọng nhân sự mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phối hợp hiệu quả cùng ban lãnh đạo NXB để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Tiện sinh năm 1980 tại Ninh Bình, có trình độ Cử nhân Báo chí, Cao cấp lý luận chính trị. Với quyết định bổ nhiệm này, ban giám đốc NXB Tổng hợp TP.HCM hiện gồm: ông Nguyễn Thành Lợi (Giám đốc), cùng ba Phó giám đốc là ông Trần Đình Ba, bà Ông Thị Ngọc Linh và ông Nguyễn Văn Tiện.