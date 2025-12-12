NXB thương mại lớn nhất thế giới vào thị trường Việt Nam

Penguin Random House US đánh giá cao Việt Nam nhờ dân số trẻ, năng lực ngoại ngữ tăng nhanh và tiềm năng trở thành trung tâm xuất bản của Đông Nam Á.

Bà Honey de Peralta, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Penguin Random House US, kỳ vọng cao vào thị trường sách Việt. Ảnh: Đức An.

Bà Honey de Peralta, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Penguin Random House US (PRH), chia sẻ với Tri Thức - Znews: “Việt Nam có dân số trẻ và rất năng động, năng lực tiếng Anh ngày càng cao và độc giả rất cởi mở với kiến thức mới. Chúng tôi tin đây sẽ là thị trường phát triển bền vững cho ngành xuất bản quốc tế và giúp chúng tôi tối đa hóa thế mạnh của mình".

Penguin Random House là nhà xuất bản thương mại lớn nhất thế giới, có trụ sở chính tại New York (Mỹ) và hoạt động tại hơn 20 quốc gia. Được thành lập năm 2013, đơn vị này xuất bản hơn 14.000 đầu sách mỗi năm. Penguin Random House nổi tiếng khi là NXB có những tác phẩm đoạt giải Nobel, Pulitzer, Booker hay National Book Award.

Sáng 12/12 tại nhà sách Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), PRH và FAHASA đã phối hợp khai mạc Tuần lễ sách với chủ đề "Hãy đọc, khám phá và trưởng thành để tìm thấy câu chuyện của bạn" . Sự kiện diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 4/1/2026.

Kỳ vọng cao vào thế hệ hội nhập của Việt Nam

Tháng 12 năm nay, PRH chính thức công bố mối quan hệ hợp tác mang tính chiến lược với Fahasa, một trong những hệ thống phát hành sách lớn nhất Việt Nam. Theo đó, Fahasa sẽ trực tiếp nhập khẩu và phân phối sách do nhà xuất bản này phát hành, thay vì thông qua các đơn vị trung gian như trước.

Bà Honey de Peralta cho biết hai bên đã làm việc với nhau nhiều năm nhưng mối quan hệ đến nay mới được “nâng cấp”. Quá trình chuẩn bị cho tuần lễ sách diễn ra từ tháng 6, trong đó đối tác Việt Nam chịu trách nhiệm trưng bày, lựa chọn sách và tổ chức hoạt động tiếp cận độc giả.

Theo đại diện PRH, việc công bố hợp tác chiến lược xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm một đơn vị am hiểu thị trường và có khả năng đưa sách đến nhiều nhóm độc giả khác nhau.

Trong tuần lễ sách, hơn 3.500 tựa sách với 42.000 bản in từ Penguin Random House sẽ được trưng bày. Ảnh: Đức An.

Giám đốc khu vực Đông Nam Á của PRH nói thêm thị trường Việt Nam được họ theo dõi từ lâu, đặc biệt trong bối cảnh người học tiếng Anh ngày càng chủ động tìm đến các nguồn tài liệu gốc. “Chúng tôi ghi nhận sự tăng trưởng ổn định của nhóm người đọc sách tiếng Anh, nhất là học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh. Họ không chỉ học ngoại ngữ, mà còn tìm kiếm kỹ năng và trải nghiệm sống qua sách", bà nói.

Từ phía đơn vị phát hành, ông Phạm Nam Thắng, quyền Tổng giám đốc Fahasa, cho biết quan hệ hợp tác giữa hai bên thực chất đã hình thành từ khoảng 3 năm trước. Ban đầu, Fahasa nhập khẩu một số đầu sách ngoại ngữ, sau đó mở rộng sang dòng truyện đọc, sách tham khảo và sách thiếu nhi. Tại sự kiện lần này, gần 4.000 tựa sách với hơn 40.000 bản in đã được đưa về để trưng bày và phân phối.

"Chúng tôi muốn lan toả văn hoá đọc đến thế hệ trẻ, đặc biệt là thiếu nhi. Đó là nhóm độc giả đang cần những cuốn sách có nội dung tốt, hình thức đẹp và phù hợp với khả năng đọc tiếng Anh", ông nói với Tri Thức - Znews.

Sách thiếu nhi của Penguin Random House là một trong những dòng được đơn vị này chú trọng. Theo ông Thắng, đây là nhóm sách đáp ứng nhu cầu mua sách cho con của phụ huynh Việt Nam ở thành phố lớn như truyện giải trí, sách kỹ năng đến sách kiến thức tổng hợp.

Đại diện Fahasa cho biết thêm đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các nhà xuất bản quốc tế trong thời gian tới. Dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Fahasa vào năm 2026 sẽ là mốc để tổ chức các chuỗi triển lãm sách ngoại văn và mời tác giả nước ngoài sang giao lưu, với mục tiêu giới thiệu nhiều dòng sách quốc tế đến bạn đọc trong nước.

Hợp tác quốc tế để phổ cập tri thức toàn cầu

Trước khi công bố hợp tác chiến lược với PRH, Fahasa từng nhập khẩu đầu sách từ Scholastic, Pearson, Oxford University Press, Cambridge… Việc tổ chức các tuần lễ sách với đối tác nước ngoài cũng diễn ra thường niên như năm 2024 là Scholastic.

Theo ông Phạm Nam Thắng, quá trình hợp tác được xây dựng từng bước, từ khi Fahasa chỉ nhập những đầu sách học ngữ và kỹ năng cơ bản, cho tới nay đã mở rộng sang sách truyện đọc, tham khảo và phát triển cá nhân. Trong quá trình này, yếu tố then chốt là khả năng thích ứng với yêu cầu từ phía nhà xuất bản, từ hệ thống phân phối, chiến lược phát hành đến năng lực tài chính.

“Các nhà xuất bản lớn không dễ gì hợp tác. Họ đòi hỏi kinh nghiệm, năng lực tài chính và khả năng tổ chức. Để được chọn, chúng tôi phải chứng minh được mình có thể đưa sách đến được với bạn đọc khắp cả nước”, ông Thắng chia sẻ thêm.

Ông Phạm Nam Thắng, quyền Tổng giám đốc FAHASA, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với các nhà xuất bản quốc tế. Ảnh: Khánh Linh.

Đại diện FAHASA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa được sách quốc tế chất lượng về Việt Nam. Đây là hoạt động thúc đẩy phổ cập tri thức toàn cầu và tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ cho thế hệ trẻ.

"Kiến thức của thế giới, mình phải tiếp cận được. Nếu muốn hội nhập thì phải tạo điều kiện cho các em đọc được sách hay, học được cách tư duy, cách cảm nhận từ nội dung sách quốc tế", quyền Tổng giám đốc Fahasa phân tích.

Tại tuần lễ sách đang diễn ra, hơn 3.500 tựa sách với 42.000 bản in từ PRH đã được trưng bày tại nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ và các cửa hàng lớn trong hệ thống. Theo đơn vị tổ chức, chương trình sẽ giới thiệu đến độc giả bộ sưu tập sách tiếng Anh thuộc nhiều thể loại như văn học, self-help, kinh tế, thiếu nhi, truyện tranh...