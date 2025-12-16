Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phó giám đốc rởm vào chùa trốn truy nã

  • Thứ ba, 16/12/2025 17:21 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Hưng giả danh Phó Giám đốc Công ty Hưng Nguyễn, sử dụng giấy ủy quyền có chữ ký giả để ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng với Công ty P.B.D, chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại một ngôi chùa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 16/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố vừa bắt giữ, di lý đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng (46 tuổi, trú xã Điện Bàn Tây, TP. Đà Nẵng) từ TP. Hồ Chí Minh về Đà Nẵng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hưng. Ảnh CA

Nguyễn Hữu Hưng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm từ ngày 11/01/2023 về các hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2021, Hưng giả danh Phó Giám đốc Công ty Hưng Nguyễn, sử dụng giấy ủy quyền có chữ ký giả để ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng với Công ty P.B.D, chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng; từ đó đến nay còn nợ hơn 880 triệu đồng.

Số vật liệu này tiếp tục được Hưng dùng thi công dự án tại huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam), nhận gần 4 tỷ đồng từ chủ đầu tư rồi bỏ dở công trình, vi phạm hợp đồng. Kết luận giám định xác định chữ ký của Giám đốc Công ty Hưng Nguyễn trên giấy ủy quyền là giả mạo, đủ căn cứ cấu thành tội phạm.

Sau khi gây án, Hưng thay đổi họ tên, lẩn trốn vào các cơ sở tôn giáo ở phía Nam. Ngày 15/12, sau quá trình trinh sát và phối hợp với Công an xã Nhơn Trạch (TP. Hồ Chí Minh), các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại một ngôi chùa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn/Tiền Phong

