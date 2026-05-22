Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình làm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

  • Thứ sáu, 22/5/2026 15:17 (GMT+7)
Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Bùi Quyết Toán, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu từ ngày 22/5/2026.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc công an tỉnh Lai Châu đối với đại tá Bùi Quyết Toán. Ảnh: Khắc Kiên/VTC News.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Bùi Quyết Toán, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kể từ ngày 22/5/2026.

Đại tá Bùi Quyết Toán, 51 tuổi, quê tại xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Ông có 8 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và 8 năm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định trước khi được điều động giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình từ ngày 1/7/2025.

Trước đó, Bộ Công an đã điều động thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc kể từ ngày 22/5/2026.

Theo Minh Quang/VTC News

