Phó giám đốc Công an Hà Nội được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI

Ngày 15/1, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri, và thống nhất giới thiệu Thiếu tướng Dương Đức Hải ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cử tri CATP khẳng định sự tin tưởng cao vào uy tín và năng lực của Thiếu tướng Dương Đức Hải.

Dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó giám đốc CATP, hội nghị đã tiến hành các quy trình giới thiệu nhân sự chặt chẽ, dân chủ.

Tham gia đóng góp ý kiến là cử tri các đơn vị trong CATP Hà Nội. Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương (Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ), Trung tá Nguyễn Thành Lâm (Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH) và các đại biểu khác đã khẳng định sự tin tưởng cao vào uy tín và năng lực của Thiếu tướng Dương Đức Hải.

Các ý kiến đánh giá Thiếu tướng Dương Đức Hải là cán bộ được tôi luyện qua nhiều môi trường công tác, am hiểu sâu sắc thực tiễn và pháp luật. Cử tri tin tưởng với tư duy đổi mới và sự quyết liệt trong hành động, Thiếu tướng Dương Đức Hải hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của một người đại biểu nhân dân tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Thiếu tướng Dương Đức Hải trân trọng cảm ơn lãnh đạo CATP, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và cử tri đã quan tâm, dành thời gian tham dự, đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng đối với cá nhân mình.

Thiếu tướng Dương Đức Hải cũng nêu lên 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện nếu như được cử tri trong CATP tín nhiệm giới thiệu ứng cử và trúng cử với vai trò ĐBQH. Cụ thể, sẽ chủ động, nghiêm túc, tích cực tham gia các hoạt động lập pháp của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội; trong đó sẽ tập trung tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật, giám sát việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao và trên không gian mạng; bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời tôn trọng và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, quyền giám sát của nhân dân theo quy định của pháp luật…

Tại hội nghị, 100% cử tri của CATP Hà Nội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc CATP.

Tóm tắt quá trình công tác của Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc CATP Hà Nội.