Phó chủ tịch Thường trực HĐND Hà Nội: 'Bây giờ không vội không được'

Ông Trần Thế Cương nhấn mạnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phải tăng tốc thu hút đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn, triển khai dự án lớn nên "không vội không được".

Ông Trần Thế Cương trả lời cử tri.

Ngày 26/6, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương và các đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh.

Trả lời cử tri, ông Trần Thế Cương cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phải tăng tốc trong thu hút đầu tư, xử lý điểm nghẽn và triển khai các dự án lớn.

“Trước đây thường nói Hà Nội không vội được đâu, nhưng bây giờ Hà Nội không vội không được”, ông Cương nhấn mạnh.

Với các dự án chậm tiến độ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cho biết thành phố sẽ kiên quyết thu hồi. Tại xã Quang Minh, Tiến Thắng và các xã thuộc huyện Mê Linh cũ, dự án nào chậm triển khai, chính quyền địa phương phải đề xuất thành phố thu hồi.

Hà Nội đang rà soát các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, chậm giải phóng mặt bằng để xem xét thu hồi. Thời gian tới, thành phố sẽ trình HĐND danh mục các dự án chậm tiến độ. Theo phân cấp, Chủ tịch UBND TP sẽ ký quyết định thu hồi các dự án này.

Theo Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ, nhiều công trình, dự án đầu tư được triển khai sôi động. Trong hai tuần qua, ông thay mặt lãnh đạo thành phố tiếp các đoàn địa phương đến học tập kinh nghiệm triển khai dự án Vành đai 4.

Theo ông Cương, nhiều dự án tồn tại hơn 20 năm nay đã được khơi thông và triển khai nhanh. Các tuyến đường vành đai đều có tiến độ giải phóng mặt bằng chuyển biến rõ.

“Để làm được việc này phải có cơ chế, chính sách phù hợp, có sự đồng thuận của Nhân dân, cử tri và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị”, ông Cương nói.

Thành phố cũng đang đẩy mạnh tái thiết đô thị, khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội để phục vụ người dân chưa có điều kiện mua nhà thương mại. Cùng với TP.HCM, Đà Nẵng và một số đô thị lớn, Hà Nội triển khai mô hình nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư sắp tới, Hà Nội sẽ đón nhiều tổ chức tài chính, quỹ đầu tư quốc tế, trong đó có đối tác từ Ả Rập, doanh nghiệp công nghệ sinh học của Mỹ và nhiều tổ chức kinh tế lớn. Ngày 29/6, thành phố tổ chức hội nghị và trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều dự án.

Theo ông Cương, thời gian tới Hà Nội tiếp tục triển khai hàng loạt dự án lớn về hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, thoát nước, phòng chống lụt bão, trục cảnh quan sông Hồng...

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đối với kiến nghị của cử tri liên quan dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khẳng định quan điểm xuyên suốt của thành phố là bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật; đồng thời ưu tiên các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế của người dân trong khu vực thực hiện dự án.

Ông Trần Thế Cương nhấn mạnh, việc rà soát, xác định phạm vi ảnh hưởng giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trên cơ sở quy hoạch phương án kỹ thuật và điều kiện thực tế của từng khu vực, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của người dân.

Về các kiến nghị của cử tri liên quan thẩm quyền của UBND thành phố, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cho biết sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo rà soát, điều chỉnh và trả lời cử tri theo quy định.