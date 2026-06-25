Người dân xem Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm ở đâu?

Hoạt động công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội để thông tin rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày 25/6, UBND TP Hà Nội thông tin về hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Hội nghị tổ chức vào ngày 29/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Hoạt động công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng được diễn ra song song tại Bảo tàng Hà Nội, gồm không gian trưng bày phục vụ người dân, doanh nghiệp, kết hợp công bố đồ án đồng thời với không gian triển lãm giới thiệu để kịp thời thông tin rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp.

Hà Nội triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội.

Phương án phân bổ không gian các tầng được thiết kế như sau: Tầng 1 (khu vực trung tâm) bố trí sa bàn tròn quy hoạch tổng thể cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm.

Tầng 4 được thiết kế không gian triển lãm trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tầm nhìn 100 năm; hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển, mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô, các bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố; bản đồ sử dụng đất khu vực đô thị và khu chức năng.

Ngoài ra, tại bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố.

Theo UBND TP Hà Nội, để tạo nền tảng pháp lý và không gian phát triển dài hạn cho các định hướng thu hút đầu tư, ngày 13/5, UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm - quy hoạch hợp nhất, tích hợp Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô.

Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84 km2, quy mô dân số dự báo 14-15 triệu người vào năm 2035 đến 17-19 triệu người vào năm 2065.

Quy hoạch lấy quan điểm xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm", lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 09 trung tâm lớn và 09 trục động lực.

Về mục tiêu tăng trưởng, giai đoạn 2026-2035, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045; tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu "Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái", thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.

Trong số 11 nhóm giải pháp đột phá được xác lập, nổi bật là phát triển liên kết vùng theo mô hình "hạt nhân - vệ tinh"; đột phá hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài quy hoạch khoảng 1.153 km gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Hình thành các thiết chế đặc biệt tại các cực tăng trưởng, tiêu biểu là khu thương mại tự do gắn với đô thị sân bay phía Bắc và đô thị Khoa học Công nghệ Hòa Lạc.

Thành phố kiến tạo trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - biểu tượng phát triển mới của Thủ đô; cùng định hướng quy hoạch Cảng hàng không thứ 2 - Vùng Thủ đô tại phía Nam và các giải pháp xây dựng đô thị thông minh - xanh - bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Trong khuôn khổ hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026, thành phố bố trí khu vực giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D mapping, các "video" giới thiệu và bản đồ quy hoạch sẽ trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, qua đó khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của Thủ đô.