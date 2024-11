Phim Việt gây tranh luận vì nhân vật tính tiền sai

Cụ thể, trong tập 19 mới lên sóng, nam chính Kiên bị "bom hàng" và phải đứng bán nước ép trái cây. Hai người qua đường đã ghé hỏi mua và được Kiên chào mời với giá tiền 15 nghìn đồng/1 chai. Sau khi lấy 2 chai uống thử, cả hai quyết định mua mang về thêm 5 chai.

Sau khi nhận hàng, nhân vật nữ trả cho kiên tờ tiền mệnh giá 100 nghìn đồng, kèm lời nhắn: “Thôi, khỏi thối nha anh”. Sau đó, Kiên nhận tiền, vui vẻ vì được “bo” và không quên gửi lời cảm ơn khách hàng.

Chi tiết này bị một bộ phận người xem phản ứng. Khán giả chỉ ra hai người khách đã lấy tổng cộng 7 chai nước, nên số tiền cần trả cho Kiên phải là 105 nghìn đồng. Như vậy, Kiên đã bị lỗ. Nhiều người đặt nghi vấn phải chăng nam chính chấp nhận chịu thiệt để bán được nước, hay biên kịch đã vô tình tính nhầm phép tính cơ bản này.

“7 chai nước, mỗi chai 15 nghìn, mà lại đưa 100 nghìn bảo khỏi thối”, “Khổ thân toàn bị lừa thôi”, “Tình huống phi thực tế vậy cũng viết được”, “Sinh viên rồi mà sao ngô nghê vậy”... là một số bình luận của khán giả. Song, cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng hai chai nước ban đầu Kiên đưa cho khách chỉ là hàng thử nên miễn phí.

Dẫu vậy, không ít người xem vẫn phàn nàn việc biên kịch xây dựng nhân vật ngốc nghếch thái quá và thường xuyên bị lừa, lại hay gặp xui xẻo. “Sao để bị lừa suốt vậy”, “Phản đối mạnh về vấn đề vai diễn Kiên, quá tội”, “Tập 19 rồi mà chưa thấy ánh sáng đâu, toàn thấy tiêu cực”, “ Kịch bản kiểu gì vậy. Ba người Kiên, Linh, Nga cầm tinh sao Thái Bạch à mà hết lần này tới lần khác đều không may mắn, thất bại mọi việc”, khán giả bình luận.

Đây không phải lần đầu Tuổi trẻ giá bao nhiêu vướng tranh cãi. Là phim nối sóng giờ vàng của Đi giữa trời rực Rỡ, tác phẩm vốn được kỳ vọng nhưng trải qua 20 tập vẫn chưa tạo được nhiều thiện cảm với khán giả. Trước đó, Tuổi trẻ giá bao nhiêu bị chê vì tạo hình nhân vật không phù hợp với vai sinh viên, phần lời thoại cũng thiếu tự nhiên. Cách dàn dựng phim, kịch bản, màu sắc lẫn nội dung bị nhận xét là thiếu đầu tư, giống phim ngắn chiếu mạng. Nhiều tình tiết cũng bị chỉ ra là vô lý, thiếu logic.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.