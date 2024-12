Son Dam Bi mang thai

Nữ ca sĩ đăng tải một video trên kênh cá nhân, tiết lộ đang mang thai. Vợ chồng diễn viên hạnh phúc khi nhận tin vui.

Ngày 18/12, trên kênh cá nhân, Son Dam Bi chia sẻ một video tiết lộ giới tính của con.

"Hôm nay, cuối cùng cũng đến ngày tiết lộ giới tính của Tta-bong (biệt danh của em bé - PV). Lúc đầu, chồng không biết tôi mang thai vì tôi không bị ốm nghén hay có bất kỳ triệu chứng nào. Nhưng giờ, tôi đã mang bầu được 21 tuần”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô sau đó hỏi chồng mình, cựu vận động viên trượt băng tốc độ Lee Kyu Hyuk, rằng anh thích con gái hay con trai. Đáp lại, Lee Kyu Hyuk nói thích con trai hơn. “Anh cảm thấy mình có thể nuôi con dễ dàng và để con tự do phát triển. Anh cũng có ước mơ mặc đồ đôi với con mỗi khi ra ngoài”, chồng Son Dam Bi nói.

Cặp đôi sau đó mở chiếc hộp bí ẩn và thấy quả bóng bay màu hồng, tiết lộ Tta-bong là bé gái. "Tôi từng nghĩ đó sẽ là một bé trai, nhưng tôi đã nhầm. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi biết mình có con gái và sẽ cố gắng để chăm sóc Tta-bong cho đến ngày con bé chào đời", nữ ca sĩ chia sẻ.

Son Dam Bi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn bên chồng. Ảnh: @XODAMBI.

“Dù thế nào thì tôi cũng không bận tâm. Tôi rất vui và biết ơn. Hy vọng con bé sẽ giống tôi một chút", Lee Kyu Hyuk chia sẻ.

Son Dam Bi nổi tiếng với vai trò ca sĩ. Cô cũng lấn sân diễn xuất, góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Light and Shadow, What's Wrong With This Family, Mrs. Cop 2, When the Camellia Blooms... Trong khi Lee Kyu Hyuk là cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia.

Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 2011 trên chương trình trượt băng nghệ thuật Kiss and Cry của đài SBS. Họ hẹn hò khoảng một năm sau đó chia tay. 10 năm sau, cả hai tái hợp.

Cặp đôi kết hôn hồi tháng 5/2022, thuê toàn bộ khách sạn Grand Hyatt để tổ chức. Lễ kết hôn có sự tham dự của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Baek Ji Young, In Gyo Jin, So Yi Hyun, Seo Jang Hoon... Nam ca sĩ PSY, Jo Kwon và Seulong (2AM) tham gia hát chúc mừng đám cưới.