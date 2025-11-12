Phim Việt 16+ không kiếm nổi 1 tỷ đồng

Sau giai đoạn bùng nổ, thị trường phim Việt bắt đầu đi vào vùng trũng khi loạt tác phẩm trình làng nhưng doanh thu thấp. Không ít dự án đang khó khăn để có thể vươn tới con số doanh thu ít ỏi - 1 tỷ đồng . Trái tim què quặt - bộ phim đầu tay của đạo diễn Quốc Công - sau 5 ngày phát hành chỉ thu hơn 600 triệu đồng. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm. Trong phim, nam diễn viên thủ vai Triết - họa sĩ nổi tiếng nhưng có tính cách gia trưởng, đam mê hào quang mà bỏ bê gia đình.

Phim được đầu tư về bối cảnh, góc quay đẹp, màu sắc nịnh mắt khán giả. Song trong lần đầu cầm trịch, đạo diễn Quốc Công vẫn còn bộc lộ nhiều điểm yếu trong kịch bản và khâu kể chuyện. Diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan và Xuân Văn là điểm sáng.

Phá đám sinh nhật mẹ cũng là dự án điện ảnh đầu tay của Bình Bồng Bột. Tác phẩm thuộc thể loại hài đen và được lấy cảm hứng từ trích đoạn Hạnh phúc của một tang gia (Số đỏ, Vũ Trọng Phụng). Bình Bồng Bột cho thấy những ý tưởng mới lạ và câu chuyện khá thú vị. Song hạn chế của Bình Bồng Bột là sự lan man, sa đà vào nhiều tình tiết khiến cho tổng thể tác phẩm rối rắm. Hồi đầu và kết kém hấp dẫn.

Hai nghệ sĩ Thành Hội và Ái Như lần hiếm hoi tham gia phim điện ảnh tạo được sự thú vị nhất định. Song diễn xuất của cả hai đôi khi còn màu sắc kịch nghệ. Điểm sáng của dự án thuộc về màn trình diễn của diễn viên Hồng Ánh ở cuối phim. Đến tối 11/11, dự án của Bình Bồng Bột thu về 5,4 tỷ đồng . Tác phẩm sẽ rời rạp trong ít ngày tới.

Dù không được chú ý nhiều khi công bố trình làng, Thai chiêu tài nhận đánh giá khá tích cực sau các buổi chiếu đầu tiên. Tác phẩm được nhận xét giàu ý tưởng, dù còn một số hạn chế nhưng gỡ điểm nhờ cách kể chuyện khá lôi cuốn. Song doanh thu phim kém khả quan. Hiện dự án của Trần Nhân Kiên chỉ thu về hơn 2,6 tỷ đồng , số lượng suất chiếu trung bình mỗi ngày là 670.

Điểm tối nhất của thị trường phim Việt thời gian qua không thể không kể tới Bịt mắt bắt nai của Hoàng Thơ. Phim 16+ nhận phản ứng tiêu cực về cả chất lượng lẫn diễn xuất thời gian qua. Điều gây ngán ngẩm nhất là thông điệp phản cảm, có phần lệch lạc. Sau gần hai tuần, phim chỉ thu hơn 660 triệu đồng.

Cải mả với sự tham gia của dàn diễn viên như Thiên An, Rima Thanh Vy, Kiều Trinh... đang ghi nhận con số gần 19 tỷ đồng . Dự án của Thắng Vũ có khởi đầu khá thuận lợi song bắt đầu hụt hơi ngoài rạp từ tuần chiếu thứ hai. Cải mả có chất lượng tương đối ổn, ý tưởng, hình ảnh và nhiều tình tiết gây bất ngờ cho khán giả. Song với tốc độ kiếm tiền hiện tại, đạo diễn, nhà sản xuất sẽ khó khăn để đạt đến cột mốc 30 tỷ đồng khi rời rạp.

