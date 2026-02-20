Phim thương hiệu Viettel ‘cán mốc’ hơn 45 triệu lượt xem trong 10 ngày

Sau gần 10 ngày phát hành, bộ phim đã đạt 45,4 triệu lượt xem, dành được nhiều tình cảm từ người xem.

Tết luôn là “mùa cao điểm” để các thương hiệu đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, dịch vụ và truyền tải thông điệp đến người tiêu dùng, bởi nhu cầu mua sắm trong dịp này tăng mạnh.

Những năm gần đây, theo các báo cáo về xu hướng tiêu dùng Tết, khách hàng ngày càng cân nhắc kỹ và chỉ chi tiêu khi thực sự tin tưởng vào thương hiệu. Vì vậy, các chiến dịch truyền thông càng cần tạo được sự kết nối và chạm đến cảm xúc người dùng.

Khi Tết không còn giống nhau với mọi người, câu chuyện về sự kết nối theo cách riêng lại trở thành thông điệp chạm cảm xúc trong chiến dịch “Tết vẹn toàn” của Viettel.

Một trong những chiến dịch truyền thông Tết để lại dấu ấn năm Bính Ngọ này là "Tết vẹn toàn" của Tập đoàn Viettel. Điểm nhấn là phim ngắn Tết vẹn toàn theo cách của bạn với độ dài 3 phút, được Viettel phát hành thể hiện triết lý thương hiệu thông qua sự hiện diện của rất nhiều sản phẩm và dịch vụ. Sau hơn 10 ngày, phim đạt 45,4 triệu lượt xem.

Phim ngắn Tết vẹn toàn theo cách của bạn là câu chuyện xúc động về ngày Tết trong đời sống hiện đại với sự đồng hành của Viettel. Bộ phim mở ra một góc nhìn gần gũi về những cái Tết khác nhau trong cùng một gia đình nơi mỗi người có một nhịp sống riêng, một hoàn cảnh riêng và vì thế, một cách đón Tết rất riêng.

Giữa mùa truyền thông Tết sôi động, “Tết vẹn toàn theo cách của bạn” ghi dấu nhờ cách kể chuyện gần gũi, nhắc rằng chỉ cần còn kết nối, Tết vẫn luôn hiện diện.

Nếu trước đây, Tết thường được định nghĩa bằng những hình ảnh quen thuộc như mâm cơm sum vầy, chuyến xe về quê hay căn nhà sáng đèn, thì trong nhịp sống hiện đại, cảm nhận về Tết đã dần mở rộng.

Khoảng cách địa lý, áp lực công việc, sự thay đổi trong cách kết nối khiến nhiều người không thể hiện diện trọn vẹn theo cách truyền thống. Tuy nhiên, bộ phim khẳng định rằng Tết không chỉ là sự có mặt về mặt không gian, mà còn là sự hướng về nhau bằng những cách rất riêng: Một lời hỏi han đúng lúc, một cuộc gọi kịp thời, một kết nối không đứt đoạn dù ở bất cứ đâu.

Bằng những chi tiết đời thường được cài cắm tinh tế, phim dẫn dắt người xem qua nhiều lát cắt của ngày Tết để nhận ra Tết không chỉ là những gì có thể nhìn thấy, mà là cảm giác “bên nhau” theo cách của riêng mỗi gia đình.

Chính sự chân thực này đã giúp khán giả dễ dàng nhìn thấy bản thân mình trong câu chuyện từ những mùa Tết bận rộn, những năm không kịp về quê, đến những khoảnh khắc chỉ cần nghe giọng nhau là đủ ấm lòng. Nhiều khán giả tiết lộ đã không thể kìm được nước mắt khi xem đến cảnh đoàn tụ cuối phim của cả gia đình nhân vật chính. Xúc động, nghẹn ngào cũng là cảm xúc chung được khán giả bày tỏ qua các bình luận trên các nền tảng.

Phim “Tết vẹn toàn theo cách của bạn” đạt 45 triệu lượt xem trên Facebook. Ảnh từ fanpage thương hiệu.

Chiến dịch truyền thông cộng hưởng mang tên “Tết vẹn toàn” của toàn Viettel đã huy động tổng lực sức mạnh của Tập đoàn để thiết kế các chính sách khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, truyền thông thương hiệu trong dịp Tết. Tết vẹn toàn là lời chúc của Viettel đối với khách hàng cho một năm mới đầy đủ, trọn vẹn trong cuộc sống.

Mỗi người có một cách riêng để đón Tết: Về quê sum họp, du lịch, mua sắm, lì xì online, gửi yêu thương qua Viettel Money, sắm đồ ở Viettel Store, hay đơn giản là video call cho người thân. Dù đón Tết cách nào, Viettel luôn kết nối, hỗ trợ và đồng hành để Tết của mỗi người thêm trọn vẹn, đủ đầy và nhân văn hơn.