Ông bố bất ngờ trước câu hỏi của con gái trong phim Tết của Viettel

Phim ngắn của Viettel mở ra với chi tiết “lấy nước mắt” người xem, khi cô con gái đố bố một câu hỏi trước khi ông đi làm xa nhà: “Đố bố biết ngày Tết nhà ta không thể thiếu gì?”.

Tết là mùa cao điểm trong năm để thương hiệu quảng bá sản phẩm, dịch vụ và gửi thông điệp đến người tiêu dùng, vì đây là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng mạnh.

Một phân cảnh trong đoạn phim Tết của Viettel ra mắt nhân dịp Tết Nguyên đán. Ảnh chụp từ video.

Đặc biệt, trong những năm trở lại đây, khách hàng ngày càng cân nhắc và chỉ mua sắm khi tin tưởng vào thương hiệu, theo các báo cáo về xu hướng mua sắm dịp Tết. Do đó, chiến dịch thương hiệu cần tìm cách kết nối, chạm đến cảm xúc người dùng.

Trong bối cảnh đó, Viettel ra mắt phim thương hiệu với chủ đề gia đình, nhưng theo cách tiếp cận bất ngờ và cảm động. Phim mở đầu với câu hỏi ghi trên giấy mà cô con gái nhỏ gửi đến bố: “Đố bố biết ngày Tết nhà ta không thể thiếu gì?”.

Nhiều người xúc động khi thấy tờ giấy ghi câu hỏi của con gái dành cho bố.

Người bố ngỡ ngàng khi câu trả lời không phải là bánh chưng, gà luộc hay hoa đào, mà chính là “bố”. Hình ảnh này tiếp tục trở lại vào cuối phim khi người bố tiết lộ câu trả lời của mình: Tết không thể thiếu nhà.

“Đối với con gái thì có bố là có Tết và ngược lại đối với bố mẹ, Tết lại là các con. Có thể không đầy đủ thành viên trong gia đình nhưng cùng hướng về nhau chính là Tết vẹn toàn”, người dùng Nguyễn Trang chia sẻ sau khi xem đoạn phim.

Bữa cơm ngày Tết trở nên trọn vẹn và ấm áp khi có đông đủ thành viên.

Trong 3 ngày, bộ phim thu hút hơn 12 triệu lượt xem, cho thấy sự thành công khi chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả.

“Nghĩ đến Tết thường ai cũng nghĩ đến hình ảnh rất quen như mâm cơm sum vầy, nồi bánh chưng, chuyến xe về quê. Thế nhưng, bộ phim của Viettel đã nhắc tôi rằng Tết không thực sự nằm ở những điều đó, mà ở cảm giác gia đình hướng về nhau”, chị Nguyễn Phương Linh (28 tuổi, phường Giảng Võ), một nhân sự tổ chức sự kiện thường xuyên bận rộn vào dịp cuối năm, bày tỏ.

Chia sẻ thêm về đoạn phim, ông Võ Thanh Hải, Giám đốc Thương hiệu và Truyền thông Tập đoàn Viettel, cho biết: “Qua thời gian, khi mỗi người bước vào giai đoạn khác nhau của cuộc đời, khi công nghệ thay đổi cách chúng ta sống và trải nghiệm, cách cảm nhận về Tết cũng dần thay đổi. Viettel muốn mở ra góc nhìn gần gũi về đời sống hiện đại - nơi mỗi người có nhịp sống riêng, và vì thế, cách đón Tết rất riêng”.

Viettel đồng hành cùng mỗi người trong hành trình đón Tết vẹn toàn.

Mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau cho câu hỏi Tết không thể thiếu gì? Trên hành trình tìm kiếm sự vẹn toàn ấy, Viettel luôn đồng hành để Tết với mỗi người, dù khác nhau, vẫn là cái Tết vẹn toàn theo cách của bạn.