Phim tệ nhất năm 2023

Paint được xây dựng theo kiểu phim tiểu sử về nhân vật Carl Nargle (Owen Wilson đóng), với cốt truyện chế nhạo hoạ sĩ Bob Ross nhưng không có lý do rõ ràng. Giới phê bình đồng loạt chê bai tác phẩm do Brit McAdams viết kịch bản và đạo diễn. Với 31% độ "tươi" trên Rotten Tomatoes, đây thực sự là bom xịt đáng quên. Dana Stevens của Slate than thở: "Paint giống như thước phim hài chỉ để xem tại nơi làm việc", trong khi Claudia Puig của FilmWeek nhận xét: "Thật vụng về và sai lầm". Ảnh: New York Times.