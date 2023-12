'Người hùng cơ bắp' The Rock và khối tài sản 800 triệu USD

The Rock kiếm bộn tiền nhờ đóng phim, quảng cáo, kinh doanh. Anh được dự đoán sớm trở thành tỷ phú USD của Hollywood.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Today, Dwayne "The Rock" Johnson cho biết sẽ tranh cử tổng thống Mỹ vào một ngày nào đó. Mặc dù không khẳng định việc này diễn ra vào năm tới, tài tử tỏ ra cởi mở với khả năng bước chân vào con đường chính trị.

Anh nói: "Chắc chắn 100% tôi sẽ làm việc chăm chỉ để không phụ lòng các bạn, những người luôn luôn ủng hộ và thúc đẩy tôi. Đồng thời, tôi giữ thái độ khiêm tốn, biết ơn nhưng cũng không che giấu những khát vọng bên trong mình".

Theo giới truyền thông, nếu tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, siêu sao hàng đầu Hollywood không cần quá đau đầu về vấn đề tài chính. Bởi khối tài sản hiện tại của anh là con số khổng lồ.

Tỷ phú USD tiếp theo của Hollywood?

Năm nay, ngôi sao gốc Hawaii bỏ túi cát-xê béo bở nhờ tham gia loạt dự án Once Upon a Studio, Player 54: Chasing the XFL Dream, Red One, Fast X... Trong đó, sự xuất hiện của anh trong Fast X chỉ diễn ra chớp nhoáng ở cuối phim, nhưng đây là yếu tố góp phần thu hút đông đảo khán giả đến rạp.

USA Today tiết lộ The Rock kiếm hơn 35 triệu USD từ thương hiệu Fast and Furious. Chỉ riêng phần Hobbs & Shaw (2019), anh được trả 20 triệu USD , dù đất diễn tương đương Jason Statham - tài tử chỉ nhận được 13 triệu USD .

Với tầm ảnh hưởng rộng khắp, Insider không lạ gì khi The Rock là ngôi sao hiếm hoi có thể yêu cầu thù lao từ 20 triệu USD . Và thậm chí, chỉ cần đăng bài viết liên quan đến bộ phim Red Notice, anh cũng nhận ít nhất 1 triệu USD .

Xuyên suốt sự nghiệp, Johnson gắn liền những vai cơ bắp cùng tinh thần quả cảm trong phim hành động với hơn 40 tác phẩm. Dù đôi lúc bị chê cũ kỹ, lặp lại chính mình, không thể phủ nhận tài tử đã giàu lên nhanh chóng nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật.

The Rock thành công ở mọi lĩnh vực anh theo đuổi. Ảnh: Insider.

The Rock - người đàn ông quyến rũ nhất năm 2016 do People bình chọn - còn là đại diện của nhiều thương hiệu, quảng cáo cho các nhãn hàng quần áo, nước tăng lực, rượu, giải bóng đá... Thu nhập từ các khoản này góp phần không nhỏ vào khối tài sản kếch xù của anh. Chỉ tính riêng hợp đồng với Ford và Apple, The Rock thu về 15 triệu USD /năm.

"Ngoài vị thế nam diễn viên được trả lương cao nhất nhì Hollywood và là biểu tượng của thế giới đấu vật chuyên nghiệp, anh ấy còn xây dựng đế chế kinh doanh riêng. Từ thương hiệu rượu Teremana Tequila, công ty sản xuất Seven Bucks Productions cho đến việc trở thành chủ sở hữu giải bóng đá Mỹ XFL, Johnson tiếp tục đạt tới những tầm cao mới trong sự nghiệp đầy cam go của mình", Forbes ca ngợi The Rock trong bài báo hồi tháng 9.

The Rock hiện sở hữu tổng giá trị tài sản lên đến 800 triệu USD , Celebrity Net Worth thống kê. Với tốc độ kiếm trung bình 100 triệu USD /năm, trong khoảng hai năm tới, anh sẽ bước lên hàng tỷ phú USD ở Hollywood cùng với Jay-Z, Rihanna và Taylor Swift.

Cách The Rock tiêu tiền

Tương tự những người nổi tiếng khác, The Rock rất đam mê nhà cửa, đất đai. Dữ liệu từ Zillow - công ty bất động sản hàng đầu nước Mỹ - cho biết Johnson là "đại gia" trong lĩnh vực này. Khoảng thập kỷ qua, anh mua đi và bán lại hơn 10 biệt thự, chủ yếu ở bang Florida.

Bất động sản của The Rock trải dài khắp nước Mỹ. Riêng tại tiểu bang Virginia, anh vung chục triệu USD tậu khu trang trại rộng rãi. Đây là nơi gia đình anh thường xuyên lui tới nghỉ ngơi vào dịp lễ. Anh còn tỏ ra hào phóng khi mua nhà tặng người thân, đồng nghiệp.

Để thuận tiện di chuyển, ngôi sao phim hành động đã chi 65 triệu USD cho chuyên cơ cao cấp Gulfstream G650. Đây từng là chiếc máy bay phản lực thương mại lớn và nhanh nhất của hãng Gulfstream Aerospace trong nhiều năm. Gulfstream G650 gồm 2 động cơ Rolls-Royce BR725, có thể đạt vận tốc 1.133 km/giờ, nhanh hơn nhiều so với máy bay thương mại. Ngoài ra, nó có thể bay xa 13.000 km. Mỗi chuyến đi có thể tiêu tốn của The Rock hàng trăm nghìn USD.

The Rock đưa con gái đi du lịch bằng máy bay riêng. Ảnh: @therock.

Nói đến tài sản, không thể bỏ qua bộ sưu tập siêu xe của anh. Các blogger nổi tiếng về ôtô xác nhận The Rock sở hữu siêu xe Pagani Huayra (trên dưới 1 triệu USD ). Chiếc Ford F-150 Pickup của tài tử có vẻ ngoài hầm hố đến mức được ví như "quái vật". Theo Insider, Oscar Rodriguez - cựu hải quân Mỹ - từng bật khóc xúc động khi được nam diễn viên tặng hẳn chiếc xe bán tải.

Là ngôi sao hàng đầu, The Rock được ê-kíp chăm chút ngoại hình kỹ lưỡng khi xuất hiện ở sự kiện quan trọng. Tạm quên đi khối cơ bắp cuồn cuộn, điểm nhấn trên người tài tử luôn là đồng hồ đắt đỏ. GQ liệt kê những mẫu đồng hồ cao cấp mà The Rock đang sở hữu như IWC Big Pilot, Panerai Luminor, Rolex Sea Dweller, IWC Schaffhausen Big Pilot Heritage... Mỗi chiếc có giá từ vài nghìn đến hàng chục nghìn USD.

The Rock còn nổi tiếng với tấm lòng nhân hậu, san sẻ cùng những hoàn cảnh khó khăn. Kể từ năm 2006, anh đã thành lập Dwayne Johnson Rock Foundation, tổ chức từ thiện hướng tới giúp đỡ trẻ em mắc bệnh, rối loạn và khuyết tật.

Anh cũng thường xuyên hợp tác và quyên góp tiền cho các tổ chức thiện nguyện ở Mỹ như Make-A-Wish Foundation, I Have a Dream Foundation, Parkinson Society Maritime Region, Starlight Children's Foundation hay Until There's A Cure.

Hồi tháng 9, The Rock cùng với "bà hoàng truyền hình" Oprah Winfrey quyên góp 10 triệu USD để giúp đỡ các nạn nhân vụ cháy ở Maui. Danh sách ngôi sao ủng hộ các diễn viên thất nghiệp của Hiệp hội diễn viên điện ảnh - Liên đoàn nghệ sĩ truyền hình và phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) vừa qua cũng có tên tài tử.