Phim kinh dị ‘Cám’ thu 50 tỷ đồng

Bộ phim kinh dị của Trần Hữu Tấn đang dẫn đầu phòng vé. Tác phẩm áp đảo về số suất chiếu lẫn doanh thu so với các đối thủ cạnh tranh.

Không nằm ngoài dự đoán, Cám soán ngôi vương phòng vé của Làm giàu với ma ngay khi ra rạp. Chính thức trình làng từ ngày 20/9, bộ phim kinh dị lấy ý tưởng từ truyện cổ tích Việt Nam thu hút khán giả. Tác phẩm giàu tiềm năng trở thành cái tên tiếp theo gia nhập danh sách phim Việt trăm tỷ.

Hiện tại, phim của nghệ sĩ Hoài Linh tụt hạng, suy giảm sức hút trông thấy. Trong khi đó, dàn phim quốc tế ra mắt cùng thời điểm với Cám cũng chịu chung cảnh doanh thu nhỏ giọt.

"Cám" vượt phim của Hoài Linh

Theo số liệu thống kê từ đơn vị độc lập Box Office Vietnam, Cám hiện dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé với tốc độ kiếm tiền áp đảo. Sau 3 ngày công chiếu, dị bản kinh dị của truyện cổ tích Tấm Cám đã thu về 48 tỷ đồng . Tác phẩm bán ra 545 nghìn đầu vé trên tổng số 13.416 suất chiếu. Tức bình quân, mỗi suất chiếu bán được 41 vé - con số rất ấn tượng với phim kinh dị nội địa.

Tới sáng 23/9, tổng doanh thu phim đã vượt 50 tỷ đồng . Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, việc Cám chạm mốc doanh thu 100 tỷ là chuyện sớm muộn.

Cám thống trị phòng vé Việt.

Trên bảng tổng sắp doanh thu cuối tuần, Cám có thành tích vượt trội, gấp gần 20 lần cái tên xếp vị trí thứ 2 là Transformer Một. Bộ phim hoạt hình dắt túi gần 2,5 tỷ đồng , bán ra 22,5 nghìn đầu vé trên khoảng 1.500 suất chiếu. Transformer Một chỉ có suất chiếu đặc biệt trong 2 ngày 21-22/9. Tới 27/9, tác phẩm mới mở bán vé chính thức.

Trước mở màn áp đảo của Cám, phim Làm giàu với ma của Hoài Linh từng thống trị phòng vé nhiều ngày qua nhanh chóng tụt hạng, xếp vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp. Cuối tuần qua, phim kiếm được chưa đầy 2 tỷ đồng , nâng tổng doanh thu lên con số 123,5 tỷ đồng . Dự kiến, Làm giàu với ma sẽ kết thúc hành trình tại phòng với doanh thu trong ngưỡng 130 tỷ đồng .

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp lần lượt thuộc về Anh trai vượt mọi tam tai, Look Back: Liệu ta có dám nhìn lại?, Báo thủ đi tìm chủ và Jungkook: I am still - đều có doanh thu khoảng 1 tỷ đồng .

Những phim còn lại đều có doanh thu cuối tuần dưới mốc 1 tỷ. Riêng bộ phim Hai Muối của Quyền Linh đã tụt khỏi top 10 phim ăn khách nhất tuần qua, kiếm được 155 triệu đồng trên số suất chiếu ít ỏi là 158. Tác phẩm dự kiến sớm rút rạp do sức nóng chạm đáy.

Làm giàu với ma giảm nhiệt sâu sau khi Cám ra mắt.

Ít đối thủ cạnh tranh

Cám là phát súng tiếp theo của đạo diễn Trần Hữu Tấn, sau thành công của Kẻ ăn hồn - phim kinh dị cũng từng gây sốt khi ra mắt, thu về 30 tỷ đồng sau tuần đầu khởi chiếu.

Ra rạp vào thời điểm thuận lợi, Cám không phải đối đầu bất kỳ bom tấn quốc tế nào. Trong khi, những phim Việt ra mắt trước đó như Ma da, Làm giàu với ma hay Hai Muối đều đã giảm nhiệt mạnh, không còn cơ hội cạnh tranh.

Chính vì vậy, dị bản kinh dị của truyện cổ tích Tấm Cám áp đảo về doanh thu lẫn số suất chiếu. Thậm chí trong ngày cuối tuần, theo khảo sát, Cám có số suất chiếu lên đến xấp xỉ 5.200. Đây là cột mốc mà chỉ những “bom tấn” nội địa như Mai, hay Lật mặt 7 mới chạm đến.

Cám tiếp tục có chuỗi ngày “rộng đường” tại phòng vé, khi sắp tới vẫn không có đối thủ cạnh tranh. Những bộ phim quốc tế sắp ra mắt như Nơi tình yêu kết thúc, Đố anh còng được tôi, Cậu bé cá heo hay Minh hôn đều không có tiềm năng trở thành hit phòng vé. Dự kiến, phải tới khi Joker: Điên có đôi trình làng (4/10), ngôi vương của Cám mới bị lung lay.

Với tình hình phòng vé hiện tại, cộng thêm chiến lược phát hành dài hạn theo như nhà sản xuất chia sẻ, khả năng đứa con tinh thần của Trần Hữu Tấn vượt Ma da để trở thành phim kinh dị Việt ăn khách nhất là điều có thể xảy ra.

Một cảnh quay trong Cám.

Dù có thành tích phòng vé ấn tượng, Cám lại gây tranh cãi vì chất lượng tác phẩm. Phim ghi điểm với khâu thiết kế sản xuất đầu tư. Phần nhìn của Cám tạo thiện cảm, từ bối cảnh, phục trang, hóa trang cho tới công tác hậu kỳ đều cho thấy sự chăm chút của ê-kíp. Bên cạnh đó, diễn xuất của nữ chính Lâm Thanh Mỹ cũng để lại ấn tượng.

Tuy nhiên, kịch bản phim lại khiến người xem thất vọng vì quá ôm đồm, tham lam tình tiết và cú plot-twist dẫn đến lan man. Cách dẫn chuyện của đạo diễn cũng chưa hiệu quả, khiến nửa sau phim trở nên đuối sức, kém hấp dẫn. Chất liệu kinh dị bị lãng phí, chỉ xoay quanh những cảnh hù dọa cũ kỹ, lại quá ồn ào vì lạm dụng la hét và hiệu ứng âm thanh ma quái. Chính vì vậy, phim bị nhận xét có ý tưởng nhưng cách khai thác, bày biện chưa tốt.