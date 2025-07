Phim Hàn gây sốc vì cảnh nóng

Bộ phim mới của đài MBC “Mary Kills People” gây chú ý ngay từ trước khi phát sóng nhờ cốt truyện gây sốc cùng nhiều cảnh 18+ táo bạo.

Bộ phim Mary Kills People của đài MBC ấn định lịch chiếu từ ngày 1/8. Theo truyền thông xứ kim chi, tác phẩm thu hút sự quan tâm ngay từ trước khi phát sóng nhờ cốt truyện độc đáo với chủ đề “trợ tử”, hay cái chết nhân đạo.

Tác phẩm thuộc thể loại hình sự - tâm lý, xoay quanh câu chuyện của một nữ bác sĩ hỗ trợ an tử cho những bệnh nhân không còn hy vọng cứu chữa. Dựa trên nguyên tác cùng tên của Canada, bản làm lại tại Hàn Quốc được mong chờ với dàn cast thực lực như Lee Bo Young, Lee Min Ki hay Kang Ki Young...

Ngoài chủ đề, Mary Kills People còn gây tranh luận vì loạt cảnh 18+. Nữ diễn viên Lee Bo Young gây sốc khi vào vai bác sĩ Woo So Jung. Trong phim, cô thực hiện cảnh khỏa thân táo bạo, "lột xác" so với hình tượng an toàn, hiền lành trên màn ảnh trước đây. Điều này thu hút sự quan tâm, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.

Tạo hình của Lee Bo Young trong phim.

Khán giả bày tỏ kinh ngạc khi nữ diễn viên chịu đóng cảnh 18+. Ngoài ra, một số bình luận nghi ngại việc tác phẩm có chứa nhiều cảnh bạo lực, máu me và khỏa thân, được cho là nhạy cảm khi chiếu trên sóng truyền hình quốc gia.

Song, cũng có nhiều dân mạng tỏ ra thích thú trước sự thay đổi hình tượng của Lee Bo Young, mong chờ màn thể hiện của cô trong phim mới.

Ngoài Lee Bo Young, phim còn có sự góp mặt của Lee Min Ki trong vai bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối Jo Hyun Woo. Trong khi Kang Ki Young vào vai Choi Dae Hyun - một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã nghỉ việc, nay trở thành cộng sự của So Jung trong việc thực hiện “dịch vụ” trợ tử.

Theo trang DC Inside, Mary Kills People được kỳ vọng nhờ phát triển câu chuyện sâu sắc về những con người đối diện với cái chết, cùng cuộc đối đầu giữa phe ủng hộ việc trợ tử với phe phản đối. Với việc liên tục vượt qua ranh giới giữa thực - hư, thiện - ác, sinh - tử, tác phẩm khiến người xem phải nhìn lại giá trị và quan điểm sống của chính mình.