Phim ‘Furiosa’ có thể gây lỗ tới 120 triệu USD

Kinh phí sản xuất lớn nhưng thành tích phòng vé trái với kỳ vọng, "Furiosa: A Mad Max Saga" nhiều khả năng khiến nhà sản xuất thua lỗ nặng nề.

Furiosa: A Mad Max Saga từng được kỳ vọng là bom tấn đốt cháy phòng vé mùa hè 2024. Nhưng thực tế, phim lại có màn thể hiện nhạt nhòa tại các hệ thống rạp trên toàn cầu. Sau 19 ngày phát hành, đứa con tinh thần của đạo diễn George Miller mới thu về gần 146 triệu USD , trong đó có 86 triệu USD từ phòng vé quốc tế.

Hiện tại, Furiosa đã tụt khỏi top 5 phim ăn khách nhất tại thị trường Bắc Mỹ, bị đối thủ ra mắt cùng thời điểm là The Garfield Movie bỏ xa. Thậm chí, tiền truyện Max điên còn kiếm tiền thua cả Kingdom of the Planet of the Apes đã ra rạp hơn 1 tháng.

Tờ Variety tiết lộ Furiosa tiêu tốn 168 triệu USD để thực hiện. Chưa kể, bộ phim “ngốn” một khoản chi phí quảng bá không hề nhỏ, nên cần thu về tối thiểu 420 triệu USD mới bắt đầu sinh lời. Tuy nhiên, New York Times lại cho rằng ngân sách phim lên tới 233 triệu USD . Nếu vậy, Furiosa phải kiếm được 582,5 triệu USD mới qua ngưỡng hòa vốn.

Anya Taylor-Joy và Chris Hemsworth không thể "cứu" doanh thu phim. Ảnh: Warner Bros.

Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, rất khó để Furiosa chạm tay đến cột mốc doanh thu này. Theo ước tính, phim có thể gây lỗ tới 100 - 120 triệu USD cho nhà sản xuất. Điều đó biến bộ phim của George Miller trở thành nỗi thất vọng phòng vé lớn nhất năm 2024 tính tới thời điểm này.

Chuyện phim Furiosa khám phá hành trình của nhân vật Furiosa từ thời còn trẻ cho tới lúc trưởng thành. Giữa bối cảnh thế giới hậu tận thế, cô nàng sinh sống ở Vùng Xanh bị bắt cóc bởi băng đảng man rợ do Dementus cầm đầu. Mất tuổi thơ và sự tự do, lại chứng kiến mẹ bị sát hại, cô bé nuôi dưỡng lòng hận thù và khao khát trốn thoát, tìm đường trở về quê hương.

Dù chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của Mad Max 4, tác phẩm vẫn được đánh giá cao nhờ câu chuyện thu hút, hình ảnh choáng ngợp cùng những cảnh hành động điên rồ tới nghẹt thở.