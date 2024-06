‘Gia tài của ngoại’ áp đảo ở rạp Việt

Công chiếu từ ngày 7/6, “Gia tài của ngoại” nhanh chóng gây sốt, lập kỷ lục là phim Thái có doanh thu mở màn cao nhất tại Việt Nam.

Ngay khi ra mắt, bộ phim Gia tài của ngoại (tựa tiếng Anh: How to make millions before grandma dies) đã soán ngôi vương của bom tấn hoạt hình Doraemon. Tác phẩm thu hút khán giả nhờ nội dung gần gũi, cảm động cùng diễn xuất ấn tượng của dàn cast.

Theo thông tin từ nhà phát hành, Gia tài của ngoại mở màn với thành tích gần 20 tỷ đồng . Con số này đưa tác phẩm trở thành phim Thái có doanh thu mở màn cao nhất tại Việt Nam, vượt qua nhiều cái tên đình đám khác trước đó như Ngược dòng thời gian để yêu anh, Lừa đều gặp lừa đảo hay Yêu nhầm bạn thân...

Tính tới tối 12/6, phim đã kiếm được gần 34 tỷ đồng , số liệu thống kê từ đơn vị độc lập Box Office Vietnam. Trung bình mỗi ngày, tác phẩm điện ảnh từ xứ sở chùa vàng có khoảng 2.500 suất chiếu, với tỷ lệ lấp đầy ở mức khá.

Phim chinh phục khán giả nhờ câu chuyện giản dị, gần gũi mà xúc động.

Nội dung phim Gia tài của ngoại theo chân chàng trai trẻ tên M (Billkin) đến chăm sóc ngoại sau khi nghe tin bà mắc bệnh ung thư, chỉ còn sống được thêm một thời gian ngắn. Trước khi không còn thời gian, M phải cố gắng trở thành “cháu cưng”. Bởi mục đích thực sự của cậu là muốn trở thành người đứng đầu danh sách thừa kế gia sản. Song, khoảng thời gian sống cùng ngoại giúp M nhận ra có những điều quý giá hơn cả tài sản.

Trước khi gây sốt tại Việt Nam, đứa con tinh thần của đạo diễn Pat Boonnitipat từng càn quét phòng vé một số quốc gia châu Á khác như Thái Lan, Indonesia...