Phim của Ji Chang Wook bị chỉ trích dữ dội

Không chỉ khán giả, giới phê bình mà cả truyền thông Hàn Quốc cũng phê phán các cảnh nóng trong bộ phim "Queen Woo" do Jeon Jong Seo, Ji Chang Wook diễn xuất.

Sau 4 tập phim đầu tiên của Queen Woo, các nhà phê bình, người xem và truyền thông Hàn Quốc đã bày tỏ sự thất vọng với nội dung phim. Theo đánh giá của Ten Asia, phần đầu tiên của Queen Woo "toàn cảnh quan hệ và vòng một".

“Cảnh sex lộ liễu, đồng tính nữ và ngực là những gì mô tả Queen Woo. Bộ phim lịch sử đầu tiên của TVING đã được công bố, nhưng không đạt kỳ vọng. Với dàn diễn viên toàn sao, bao gồm Jeon Jong Seo, Ji Chang Wook, Kim Mu Yeol và Jeong Yu Mi nhưng kể từ khi công chiếu vào 29/8, Queen Woo đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt và cuối cùng, chỉ có những cảnh quan hệ được xếp hạng R mới thu hút sự chú ý”, tờ Ten Asia viết.

Ten Asia cũng chỉ trích bộ phim không xây dựng được sự hấp dẫn về yếu tố cạnh tranh quyền lực, thay vào đó lại đưa ra những cảnh tình dục vô nghĩa để gây chú ý.

Theo Ten Asia, nữ diễn viên Jeon Jong Seo vào vai hoàng hậu Woo Hee của Goguryeo, nhân vật chính duy nhất của bộ phim. Sau khi nhà vua băng hà, hoàng hậu Woo rời khỏi cung điện để chọn vị vua tiếp theo và đưa người này lên ngai vàng, đảm bảo vị trí hoàng hậu của riêng mình. Bà là một nhân vật nữ mạnh mẽ và quyết đoán.

Queen Woo bị chỉ trích sa đà vào cảnh giường chiếu thay vì phát triển tốt hình ảnh nữ hoàng mạnh mẽ, quyền lực. Ảnh: TVING.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định nếu Queen Woo tập trung vào khía cạnh trên, nó có thể là bộ phim truyền hình lịch sử mang tính đột phá, lấy phụ nữ làm trung tâm. Jeon Jong Seo có thể thành công xây dựng nhân vật nữ hoàng chưa từng có, người tự tay chọn vua.

“Nhưng Queen Woo, ít nhất là trong các tập phim đã phát hành cho đến nay, đã lấy đi sự chú ý của khán giả khỏi hoàng hậu. Ngoại trừ tập 3, mỗi tập phim còn lại đều có cảnh khỏa thân và tình dục. Không giống các phim truyền hình cổ trang thông thường, Queen Woo bao gồm các cảnh hở hang dài và quay cận hơn”, Ten Asia nhấn mạnh.

Trước đó, nữ diễn viên Jung Yu Mi khi đề cập đến cảnh nóng đồng giới của cô đã bày tỏ sự áp lực. Jung Yu Mi khẳng định cô cảm thấy gánh nặng khi quay cảnh hở hang, táo bạo đến vậy. Nhưng nữ diễn viên cho rằng cảnh quay đó cần thiết để phát triển cốt truyện. Ngược lại Ten Asia chỉ ra các cảnh giường chiếu trong phim là thừa thãi.

Suốt những ngày qua, bộ phim bị chỉ trích. Khán giả cho rằng các cảnh trong bộ phim quá hở hang, không cần thiết dù Queen Woo được dán nhãn 19+.

Queen Woo kể về quá trình bảo vệ bộ tộc và ngai vàng của hoàng hậu Woo Hee do Jeon Jong Seo đảm nhận. Sau khi vua Go Nam Mu (Ji Chang Wook) đột ngột qua đời do bị Woo Sun bỏ thuốc độc, hoàng hậu Woo Hee phải đối mặt với trận chiến khốc liệt giữa các bộ lạc nhằm tranh giành quyền lực.

Phim có sự tham gia diễn xuất của Jeon Jong Seo, Kim Mu Yeol, Ji Chang Wook, Jung Yu Mi, Lee Soo Hyuk, Park Ji Hwan...