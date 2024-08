Jung Yu Mi nói về cảnh gây sốc trong phim 19+

Jung Yu Mi cho biết với "Queen Woo", lần đầu cô quay một cảnh táo bạo, hở hang đến thế. Do đó, nữ diễn viên rất áp lực.

Xports News đưa tin bộ phim Queen Woo với sự tham gia diễn xuất của Jeon Jong Seo, Kim Mu Yeol, Ji Chang Wook, Lee Soo Hyuk, Jung Yu Mi… đang gây tranh cãi dữ dội bởi có quá nhiều cảnh táo bạo. Ngay từ tập đầu tiên, phim đã có những cảnh khỏa thân, phơi bày vòng một.

Một trong những cảnh gây tranh cãi nhất là khi nhân vật Woo Sun (do Jung Yu Mi đảm nhận) quan hệ đồng giới với một linh mục nữ. Cảnh này kéo dài hơn 1 phút. Ngoài ra, Woo Sun cũng có cảnh giường chiếu với nhân vật của Ji Chang Wook.

Truyền thông Hàn Quốc chỉ ra nhiều cảnh trong phim là không cần thiết. Đổi lại, Queen Woo đủ hấp dẫn bởi nội dung phim lẫn những màn hành động nghẹt thở.

Jung Yu Mi có cảnh gây sốc trong phim Queen Woo. Ảnh: Tving.

Nói về cảnh phim đang gây tranh cãi, diễn viên Jung Yu Mi cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận một cảnh quay táo bạo đến vậy. Tôi cảm thấy rất áp lực nhưng tôi nghĩ đó là một cảnh cần thiết trong kịch bản. Phải có một cảnh như thế mới tạo nên sự căng thẳng và dẫn dắt vụ án. Tôi nghĩ đó là cảnh có tác động mạnh mẽ trong việc khắc họa nhân vật Woo Sun. Khi quyết định nhận vai, tôi đã thảo luận kỹ với đội ngũ sản xuất và làm việc chăm chỉ để hoàn tất các cảnh quay".

Queen Woo là phim 19+, kể về quá trình bảo vệ bộ tộc và ngai vàng của hoàng hậu Woo Hee do Jeon Jong Seo đảm nhận. Sau khi vua Go Nam Mu (Ji Chang Wook) đột ngột qua đời do bị Woo Sun bỏ thuốc độc, hoàng hậu Woo Hee phải đối mặt với trận chiến khốc liệt giữa các bộ lạc nhằm tranh giành quyền lực.

Lúc này, theo tập tục, hoàng hậu Woo Hee xinh đẹp và thông minh buộc phải kết hôn với một trong những người anh em trai của nhà vua. Hoàng tử thứ 3 Go Bal Gi (Lee Soo Hyuk) vì muốn cưới hoàng hậu và thừa kế ngai vàng đã giết chết vợ sau khi quan hệ tình dục với cô.