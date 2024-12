Phim có Việt Hương, Ngọc Trinh đối đầu bom tấn 'Vua sư tử'

Hơn 20 năm kể từ phần cuối của series huyền thoại Chúa tể của những chiếc nhẫn, thương hiệu “tỷ đô” trở lại với phim tiền truyện mang tên The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (tựa Việt: Chúa tể của những chiếc nhẫn: Cuộc chiến của Rohirrim). Lấy bối cảnh 261 năm trước các sự kiện xảy ra trong phần phim Hai tòa tháp, tác phẩm kể về số phận gia tộc Helm Hammerhand, vị vua huyền thoại của vương quốc Rohan. Cuộc tấn công bất ngờ đến từ Wulf, lãnh chúa xảo trá và tàn nhẫn của tộc Dunlending, buộc Helm và thần dân của ngài phải chống cự trong pháo đài cổ Hornburg - thành trì sau này được biết đến với tên gọi Helm's Deep. Trong tình thế tuyệt vọng, Héra, con gái của Helm, phải dốc sức dẫn dắt cuộc chiến chống lại kẻ địch nguy hiểm. Phim dự kiến ra rạp vào 13/12.