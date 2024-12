Sự cố cháy tóc của Tuimi ở Chị đẹp

Trình diễn "Diva" trên sân khấu, tóc của Tuimi bị bắt lửa và bốc khói. Cô vẫn bình tĩnh hoàn thành tiết mục, nhận được lời động viên từ đồng nghiệp, khán giả.

Tập 6 Chị đẹp đạp gió 2024 lên sóng tối 30/11, chứng kiến các nghệ sĩ bước vào đêm Công diễn 2 với nhiều tiết mục bùng nổ, gây thích thú. Tại sân khấu Show, Thảo Trang, Ngọc Phước và Tuimi (thuộc liên minh Thu Phương) thể hiện ca khúc Diva. Không chỉ thể hiện vũ đạo sexy, các chị đẹp mạo hiểm đu mình trên cao với đèn chùm khổng lồ. Điểm nhấn của phần trình diễn nằm ở phần múa lửa.

Tuy nhiên, khi mới mở đầu màn múa lửa, sự cố xảy ra với chị đẹp Tuimi. Cụ thể, tóc của cô bị bắt lửa. Khoảnh khắc một mảng tóc của Tuimi bốc khói khiến nhiều khán giả lo lắng. “Lúc Tuimi múa, lửa có xém vào tóc”, “Nhìn tóc Tuimi cháy mà giật mình”, “Tuimi đã cố gắng hết mình rồi”, khán giả bình luận.

Nhiều ý kiến còn dành lời khen cho phần thể hiện và xử lý sự số chuyên nghiệp của nữ ca sĩ.

Sau sự cố, Tuimi viết trên trang cá nhân: “Lần đầu tiên trong đời, tôi đã đốt cháy tóc trên sân khấu khi múa lửa”. Cô hài hước cho rằng mình và đồng đội đã có màn trình diễn “cháy” đúng nghĩa.

Tóc Tuimi bị bén lửa khi cô đang thực hiện vũ đạo.

Kết quả vòng đấu, đội Ngọc Phước, Tuimi và Thảo Trang mang về 3340 điểm Hoa Sóng, thua suýt soát trước đội của Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh và Vũ Ngọc Anh, với chênh lệch chỉ 10 điểm.

Chung cuộc, liên minh Mỹ Linh giành chiến thắng 3 - 1 trước liên minh Thu Phương trong Công diễn 2. Kết quả này khiến liên minh Thu Phương phải có 2 chị đẹp dừng chân, lần lượt là Hạnh Sino và Thu Ngọc.

Tuimi tên thật là Thùy My, sinh năm 1994. Cô là Á quân chương trình King Of Rap. Trước khi tham gia King Of Rap, Tuimi từng được nhiều người biết đến với tư cách là một ca sĩ khi ở Đức. Cô ra mắt thị trường giải trí tại Đức với Purpose, ca khúc từng lọt top BXH Spotify chỉ sau 2 tuần ra mắt.