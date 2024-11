Phim có Uyển Ân cạn kiệt sức hút

Rạp Việt tuần qua chứng kiến màn thể hiện áp đảo của "Cười xuyên biên giới". Trong khi các phim Việt đều có doanh thu không nổi trội.

Tuần qua, rạp Việt chào đón sự xuất hiện của 8 phim mới ra rạp với đa dạng thể loại. Trong đó, một số tác phẩm nổi bật từ quốc tế như Võ sĩ giác đấu 2 (Hành động/Sử thi) và Cười xuyên biên giới (Hài). Trong khi, thị trường Việt cũng có 2 cái tên đáng chú ý, bao gồm Cu li không bao giờ khóc (Tâm lý) và Giải cứu anh thầy (Hài đen).

Cu li không bao giờ khóc do Phạm Ngọc Lân đạo diễn, từng chiến thắng giải Phim dài đầu tay xuất sắc tại LHP Quốc tế Berlin lần thứ 74. Còn Giải cứu anh thầy là dự án điện ảnh đầu tay của Nguyễn Phi Phi Anh. Tác phẩm chính thức ra rạp từ 15/10, sau 3 ngày chiếu dưới hình thức "phim mù" lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Cú nhảy bật của “Cười xuyên biên giới”

Cái tên thống trị phòng vé Việt tuần qua là Cười xuyên biên giới, bộ phim hài Hàn Quốc do Kim Chang Ju cầm trịch, quy tụ dàn sao như Ryu Seung Ryong, Jin Sun Kyu, Go Kyoung Pyo hay Lee Soon Won.

Theo thống kê từ đơn vị Box Office Vietnam, tác phẩm thu về 27 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần, với khoảng 300 nghìn đầu vé bán ra trên tổng số 8.500 suất chiếu. Bình quân, mỗi suất chiếu bán ra 34 vé, con số khá ấn tượng với phim quốc tế mở màn tại rạp Việt.

Riêng trong ngày Chủ nhật, bộ phim xứ củ sâm dắt túi 10 tỷ đồng , với hơn 100 nghìn vé bán ra. Tính tới tối 17/11, tổng doanh thu Cười xuyên biên giới (tính cả suất chiếu đặc biệt) đã chạm mốc 34 tỷ đồng .

Cười xuyên biên giới áp đảo tại rạp Việt tuần qua.

Thành tích chào sân của Cười xuyên biên giới tỏ ra áp đảo các đối thủ công chiếu cùng thời điểm. Phim không thu hút quá nhiều sự chú ý ban đầu, song lại có cú “nhảy bật” ấn tượng khi ra mắt.

Câu chuyện Cười xuyên biên giới (tựa tiếng Anh: Amazon Bullseye) theo chân Jin Bong, một cựu cung thủ vô địch quốc gia nay lui về làm nhân viên văn phòng. Vì làm việc kém hiệu quả, anh dẫn đầu danh sách cắt giảm nhân sự của công ty. Muốn trụ lại, Jin Bong phải theo lời trưởng phòng tới quốc gia Bolledor ở rừng sâu Amazon, thực hiện một nhiệm vụ không tưởng.

Phim gấy ấn tượng với nội dung dễ tiếp cận, cùng những tình tiết hài hước nhẹ nhàng. Song, bộ phim Hàn Quốc cũng bị nhận xét kịch bản cũ, công thức, ít phát hiện sáng tạo. Dẫu vậy, nhờ chiến lược quảng bá hiệu quả, lại hợp thị hiếu giải trí của đại chúng, Cười xuyên biên giới nhanh chóng thống trị phòng vé ngay từ ngày đầu chào sân và giữ vững phong độ trong những ngày tiếp theo.

Vị trí á quân trên bảng tổng sắp doanh thu tuần qua thuộc về Mật mã đỏ - bom tấn Hollywood có 2 siêu sao The Rock và Chris Evans. Ở tuần thứ 2 ra rạp, phim giảm nhiệt mạnh, dù giữ vị trí thứ 2 nhưng bị đối thủ Cười xuyên biên giới bỏ lại rất xa.

Tác phẩm thu khoảng 3 tỷ đồng , bán ra chưa đầy 30 nghìn vé. Tổng số tiền Mật mã đỏ kiếm được tại thị trường Việt tới nay là 17 tỷ, thành tích khá khiêm tốn với một bom tấn quốc tế.

Bom tấn 250 triệu USD không tạo được sức hút mạnh mẽ tại rạp Việt.

Xếp sau Mật mã đỏ là Đôi bạn học yêu, phim tình cảm, hài hước từ thị trường Hàn Quốc. Với khoảng 1.200 suất chiếu, tác phẩm dắt túi hơn 2,2 tỷ đồng , nâng tổng doanh thu tại rạp Việt lên 9 tỷ đồng sau khoảng 2 tuần công chiếu.

Dù hành trình phòng vé chưa thực sự nổi bật, Đôi bạn học yêu vẫn nhận được đánh giá rất tích cực từ khán giả và giới chuyên gia nhờ kịch bản hấp dẫn cùng màn trình diễn lay động của dàn sao trẻ.

“Cô dâu hào môn” cạn kiệt sức hút

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp lần lượt thuộc về Võ sĩ giác đấu 2 ( 2,2 tỷ đồng ), Ngày xưa có một chuyện tình ( 2 tỷ đồng ), Ozi: Phi vụ rừng xanh ( 1,9 tỷ đồng ) và Venom: Kèo cuối ( 1,6 tỷ đồng ). Những cái tên còn lại, trong đó có nhiều phim mới ra mắt tuần qua, đều có doanh thu lẹt đẹt, chưa đầy 1 tỷ đồng .

Cu li không bao giờ khóc của Phạm Ngọc Lân và Giải cứu anh thầy của Nguyễn Phi Phi Anh đều không lọt danh sách top 10 phim ăn khách nhất tuần qua.

Cu li không bao giờ khóc theo chân bà Nguyện, sau đám tang người chồng cũ ở nước ngoài, quay lại Hà Nội với một bình tro và một con cu li nhỏ. Về tới nơi, bà phát hiện ra cô cháu gái mang bầu đang vội vã chuẩn bị đám cưới. Lo sợ cô đi theo vết xe đổ của đời mình, bà kịch liệt phản đối.

Tác phẩm thu được 300 triệu đồng trên khoảng 250 suất chiếu dịp cuối tuần.

Trong khi, Giải cứu anh thầy kể về Minh Thấu, một chuyên gia giảng dạy phong cách sống trên mạng, đang khốn khổ vì những món nợ chồng chất. Em của hắn - Minh Tinh, sau nhiều lần gánh nợ cho anh trai, quyết tâm truy tìm nguyên nhân. Phim hiện có doanh thu hơn 120 triệu đồng.

Giải cứu anh thầy nhận nhiều phản hồi trái chiều khi ra rạp.

Sau 1 tháng ra rạp, Cô dâu hào môn đã cạn kiệt sức hút. Bộ phim có em gái Trấn Thành kiếm được 250 triệu đồng, với hơn 2.700 vé bán ra. Số suất chiếu tác phẩm còn lại khá ít, bình quân khoảng 70 suất/ngày.

Tới nay, tổng doanh thu Cô dâu hào môn là 73 tỷ đồng . Như Tri Thức - Znews dự đoán trước đó, cơ hội để đứa con tinh thần của Vũ Ngọc Đãng chạm tay tới mốc doanh thu 100 tỷ đồng không xảy ra.