Phim có Mạnh Trường cẩu thả

Bộ phim “Bước chân vào đời” với sự tham gia của Quỳnh Kool và Mạnh Trường gây tranh cãi khi liên tục bị “nhặt sạn”, nhiều tình tiết vô lý, xa rời thực tế.

Nhiều tình tiết vô lý, cẩu thả

Một trong những phân đoạn gây tranh cãi là việc phụ huynh kéo đến trường, gây sức ép yêu cầu giáo viên xử lý kỷ luật nhân vật Minh (Sơn Tùng). Trong bối cảnh nhân vật vướng nghi vấn vi phạm pháp luật, chưa có kết luận từ cơ quan chức năng, chi tiết này bị cho là thiếu thực tế.

Không ít khán giả cho rằng cách xây dựng tình huống “làm quá” để đẩy cao kịch tính, nhưng lại thiếu logic đời sống. Trong thực tế giáo dục tại Việt Nam, việc phụ huynh trực tiếp gây áp lực buộc nhà trường đuổi học khi chưa có kết luận chính thức là hiếm xảy ra.

Những phản hồi như “tình tiết phim vô lý”, “giống phim nước ngoài”, “xa rời thực tế” xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn, cho thấy sự hụt hẫng của người xem trước cách xây dựng kịch bản.

Vị trí vết thương của Mạnh Trường thiếu nhất quán và việc sử dụng băng dính trong gây tranh cãi.

Khâu sản xuất cũng để lộ nhiều lỗi cơ bản. Phân đoạn nhân vật của Mạnh Trường bị thương gây tranh cãi khi miếng băng dán vết thương được thực hiện sơ sài, thiếu tính chuyên môn.

Việc sử dụng băng dính trắng dán vết thương bị cho là thiếu kiến thức y khoa. Đáng nói, chi tiết này còn thiếu nhất quán khi vị trí vết thương thay đổi giữa các cảnh, tạo cảm giác cẩu thả trong khâu hậu kỳ.

Ngoài ra, tạo hình nhân vật cũng bị đặt dấu hỏi. Nhân vật Thương có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại xuất hiện với lớp trang điểm đậm, chỉn chu quá mức, không phù hợp với bối cảnh. Sự lệch tông giữa nội dung và hình ảnh khiến nhân vật mất đi tính thuyết phục

Diễn xuất gây tranh cãi

Bên cạnh kịch bản, diễn xuất của dàn diễn viên cũng trở thành đề tài bàn luận. Quỳnh Kool bị nhận xét thoại thiếu sức sống, biểu cảm một màu, đặc biệt là lạm dụng cảnh khóc.

Cô đảm nhận nhân vật Thương - người chị cả gồng gánh gia đình - lẽ ra cần thể hiện sự mạnh mẽ, bản lĩnh, lại bị đánh giá là mệt mỏi, bạc nhược, thiếu khí chất. Việc liên tục xuất hiện trong trạng thái bi lụy khiến khán giả cảm thấy “bội thực cảm xúc”.

Trước ý kiến trái chiều, nữ diễn viên cho rằng nhân vật không yếu đuối mà đang mắc kẹt giữa chữ hiếu và tình.

“Nước mắt của Thương không phải là sự yếu mềm, mà là phản xạ của một trái tim còn biết yêu, biết đau và biết trách nhiệm. Cô khóc vì bất lực, vì bị dồn ép, vì không có ai đứng về phía mình. Và chính điều đó làm nên chiều sâu của nhân vật. Thương trong tôi không hoàn hảo, không mạnh mẽ theo kiểu nữ chính hiện đại vượt lên tất cả, mà là một con người rất đời, càng cố gồng lên thì càng đau, càng im lặng thì càng vỡ vụn bên trong”, cô lý giải.

Bội thực cảnh khóc của Quỳnh Kool trên màn ảnh.

Tuy nhiên, lời giải thích và cách thể hiện của Quỳnh Kool vẫn chưa thuyết phục được số đông.

Ngoài ra, diễn xuất của Huỳnh Anh cũng bị chê thiếu chiều sâu, chưa chạm tới cảm xúc người xem, khiến tổng thể phim càng trở nên rời rạc.

Bước chân vào đời khai thác mô-típ quen thuộc là tình yêu bị ngăn cấm do không môn đăng hộ đối, nhân vật chính rơi vào bi kịch nối tiếp. Những tình tiết như hy sinh tình cảm để đổi lấy lợi ích, hay việc người thân vướng vòng lao lý để bảo vệ nhau… không còn mới.

Cách xử lý kịch bản thiếu bất ngờ, nặng về bi kịch, khiến phim rơi vào cảm giác u ám, nặng nề. Khi các nút thắt được xây dựng theo lối mòn, người xem dễ đoán trước diễn biến, từ đó giảm hứng thú theo dõi.

Những tranh cãi quanh Bước chân vào đời không phải trường hợp cá biệt. Đây là vấn đề chung của nhiều phim truyền hình Việt hiện nay khi kịch bản thiếu đột phá, lạm dụng drama, chi tiết thiếu kiểm chứng thực tế.

Không ít nhà sản xuất vẫn ưu tiên yếu tố gây sốc, đẩy cao xung đột mà bỏ qua tính logic và đời sống. Trong khi đó, khán giả ngày càng khó tính, “soi” từng chi tiết nhỏ. Việc lộ sạn, nếu lặp lại nhiều lần trở thành điểm trừ lớn khiến người xem mất thiện cảm và niềm tin vào phim Việt.