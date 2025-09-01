Phiến quân Houthi thề báo thù Israel

Lực lượng Houthi tại Yemen đã tuyên bố sẽ trả đũa sau khi một cuộc không kích của Israel khiến nhiều quan chức trong “chính phủ” của nhóm thiệt mạng, dù bộ máy quân sự của nhóm này phần lớn không bị ảnh hưởng.

Các thành viên Houthi trong một cuộc biểu tình tại Sanaa, Yemen vào ngày 11/7. Ảnh: Reuters

Các nhà phân tích Yemen nhận định vụ ám sát nhắm vào giới chức cấp cao tuần trước có thể khiến lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn này trở nên cứng rắn hơn.

Cuộc tập kích hôm 28/8 đã trúng vào một cuộc họp nội các, giết chết “Thủ tướng” Ahmed al-Rahawi cùng “nhiều đồng sự”, theo xác nhận của Mohammed al-Bukhaiti, quan chức chính trị cấp cao Houthi.

Ngoài ra, "Bộ trưởng Ngoại giao" Jamal Amer và "Bộ trưởng Thông tin" Hashem Sharaf al-Din cũng có thể đã thiệt mạng, theo nguồn tin am hiểu tình hình.

"Đây là một cú đánh lớn về mặt hình ảnh và uy tín. Giờ đây Houthi lo ngại rằng các đòn tấn công sau có thể vượt quá phạm vi chính phủ và vươn tới cả giới tướng lĩnh quân sự nắm quyền quyết định trong nhóm”, New York Times dẫn lời Ahmed Nagi, chuyên gia Yemen thuộc International Crisis Group, nhận định.

Trong bài phát biểu hôm 30/8, Mahdi al-Mashat, Chủ tịch Hội đồng Tối cao Houthi, thề sẽ trả thù và cảnh báo Israel “sẽ không còn biết đến hương vị của an ninh”.

“Những cuộc không kích không làm chúng tôi run sợ, cũng không khiến chúng tôi chùn bước. Với người Zionist, chúng tôi nhắn rằng sự báo thù của chúng tôi không bao giờ ngủ yên, và những ngày đen tối đang chờ đợi các người”, Mahdi al-Mashat nói.

Thời gian gần đây, Israel chuyển trọng tâm sang Houthi sau khi đã làm suy yếu nhiều nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn khác trong khu vực. Không quân Israel liên tục đánh phá cảng biển và hạ tầng tại Yemen.

Houthi bắt đầu bắn tên lửa và UAV vào Israel cùng các tàu hàng trên Biển Đỏ từ khi chiến tranh Gaza bùng nổ, gọi đó là chiến dịch nhằm buộc Israel chấm dứt ném bom dải Gaza và cho phép viện trợ nhân đạo.

Lãnh đạo Houthi, Abdul-Malik al-Houthi, hôm 31/8 khẳng định: “Có những kẻ chọn khuất phục và im lặng trước tội ác tàn bạo của Israel với người Palestine. Nhưng nhân dân chúng tôi đã từ chối đứng yên trước thảm kịch này”.

Dù vậy, vụ không kích không ảnh hưởng đến Abdul-Malik al-Houthi hay các tướng lĩnh chủ chốt. Giới nghiên cứu cho rằng bộ máy tấn công tên lửa và UAV vốn phi tập trung của Houthi không hề suy suyển, thậm chí sẽ leo thang mạnh hơn.

Tại phiên họp nội các Israel ngày 31/8, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố đã “loại bỏ phần lớn chính phủ Houthi và một số nhân vật quân sự cấp cao khác”, đồng thời nhấn mạnh “đây mới chỉ là khởi đầu”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nói thêm: “Những kẻ đe dọa và tấn công Israel sẽ phải trả giá gấp 10 lần”.

Các chuyên gia nhận định cái chết của những quan chức Yemen vốn được coi là ôn hòa có thể khiến Houthi ngày càng cứng rắn, cực đoan hơn. Farea al-Muslimi, chuyên gia Yemen tại Chatham House (London), cho rằng vụ tập kích đã chấm dứt “ảo tưởng” của Houthi rằng Israel không có tình báo về họ.

Lo ngại bị rò rỉ thêm, nhóm này có thể tiến hành trấn áp, bắt giữ cả những người liên quan đến các tổ chức quốc tế. Thực tế, ngày 31/8, Houthi đã đột nhập vào cơ sở của Liên Hợp Quốc, thu giữ tài sản và bắt 11 nhân viên, theo đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen Hans Grundberg.

Trong bối cảnh Iran và các nhóm vũ trang thân Iran ở Trung Đông đều suy yếu, Houthi gần như “đơn độc đối đầu trực diện với Israel. Họ hiểu rằng cái giá của việc lùi bước sẽ còn đắt hơn nhiều so với việc tiếp tục”, ông Nagi nhận xét.