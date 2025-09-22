Phiên làm việc đầu tiên Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TW

|
Sáng 22/9, tại Học viện Thanh thiếu niên (Hà Nội), Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị. Trong ảnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu đến dự đại hội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội.
Dự Đại hội có 346 đại biểu, đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các đại biểu dự đại hội đã bầu 14 người vào Đoàn Chủ tịch; bầu 3 người vào Đoàn thư ký; bầu 9 người vào Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
Các đại biểu biểu quyết tại đại hội.
Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long trình bày Nội quy, Quy chế làm việc của đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình, nội quy, quy chế của Đại hội.
Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày tham luận “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài".
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyên, trình bày tham luận “Phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương vững mạnh, toàn diện, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc".
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trình bày tham luận “Nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên nữ trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng gia đình, xã hội văn minh”.
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, trình bày tham luận “Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong nhân dân đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới".
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, thay mặt Đoàn Chủ tịch hướng dẫn nội dung và chia tổ thảo luận. Đại hội sẽ chia 5 tổ thảo luận để lắng nghe các ý kiến góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
