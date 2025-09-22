Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phiên làm việc đầu tiên Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TW

  • Thứ hai, 22/9/2025 16:09 (GMT+7)
Sáng 22/9, tại Học viện Thanh thiếu niên (Hà Nội), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị.

Mat tran To quoc anh 1

Sáng 22/9, tại Học viện Thanh thiếu niên (Hà Nội), Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị. Trong ảnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu đến dự đại hội.
Mat tran To quoc anh 2

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội.
Mat tran To quoc anh 3

Dự Đại hội có 346 đại biểu, đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các đại biểu dự đại hội đã bầu 14 người vào Đoàn Chủ tịch; bầu 3 người vào Đoàn thư ký; bầu 9 người vào Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
Mat tran To quoc anh 4
Mat tran To quoc anh 5Mat tran To quoc anh 6

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội.
Mat tran To quoc anh 7

Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long trình bày Nội quy, Quy chế làm việc của đại hội.
Mat tran To quoc anh 8Mat tran To quoc anh 9Mat tran To quoc anh 10Mat tran To quoc anh 11

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình, nội quy, quy chế của Đại hội.
Mat tran To quoc anh 12Mat tran To quoc anh 13
Mat tran To quoc anh 14

Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Mat tran To quoc anh 15

Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày tham luận “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài".
Mat tran To quoc anh 16

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyên, trình bày tham luận “Phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương vững mạnh, toàn diện, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc".
Mat tran To quoc anh 17

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trình bày tham luận “Nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên nữ trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng gia đình, xã hội văn minh”.
Mat tran To quoc anh 18

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, trình bày tham luận “Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong nhân dân đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới".
Mat tran To quoc anh 19

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, thay mặt Đoàn Chủ tịch hướng dẫn nội dung và chia tổ thảo luận. Đại hội sẽ chia 5 tổ thảo luận để lắng nghe các ý kiến góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sáng 21/9, Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), các đoàn thể Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

Xuân Tùng - Như Ý - Trường Phong/Tiền Phong

