Phiên làm việc đầu tiên Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TW

Sáng 22/9, tại Học viện Thanh thiếu niên ( Hà Nội ), Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị. Trong ảnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu đến dự đại hội.

Dự Đại hội có 346 đại biểu, đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các đại biểu dự đại hội đã bầu 14 người vào Đoàn Chủ tịch; bầu 3 người vào Đoàn thư ký; bầu 9 người vào Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày tham luận “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài".

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trình bày tham luận “Nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên nữ trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng gia đình, xã hội văn minh”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, thay mặt Đoàn Chủ tịch hướng dẫn nội dung và chia tổ thảo luận. Đại hội sẽ chia 5 tổ thảo luận để lắng nghe các ý kiến góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sáng 21/9, Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), các đoàn thể Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I sẽ đề ra ba khâu đột phá được tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

