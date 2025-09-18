Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc đề ra ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ

Đại hội đại biểu Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I sẽ đề ra ba khâu đột phá được tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 18/9, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông thông báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đề ra ba khâu đột phá được tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ là: Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ Nhân dân; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chú trọng rèn luyện cán bộ qua hoạt động thực tiễn; gắn kết chặt chẽ “lý luận với thực tiễn,” “nói đi đôi với làm.”

Ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện bài bản, toàn diện, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ và mục đích, yêu cầu đề ra. Căn cứ Chỉ thị số 45- CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch Hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp, phân công rõ ràng trách nhiệm từng đồng chí Thường trực Đảng ủy phụ trách chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, kịp thời xử lý những vướng mắc, phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự.

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc có 25 tổ chức Đảng trực thuộc (trong đó có 4 đảng bộ cấp trên cơ sở, 13 đảng bộ cơ sở, 8 chi bộ cơ sở) với hơn 5.000 đảng viên. Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, Thường trực Đảng ủy gồm 5 đồng chí (Bí thư, Phó bí thư Thường trực và 4 Phó bí thư chuyên trách).

Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày 22 và 23/9, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (số 3 Phố Chùa Láng - Hà Nội).