Đoàn đại biểu Đảng bộ MTTQ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • 13:13 21/9/2025

Sáng 21/9, Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), các đoàn thể Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dai hoi MTTQ anh 1

Sáng 21/9, Đoàn đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Dai hoi MTTQ anh 2

Vòng hoa của đoàn đại biểu mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Dai hoi MTTQ anh 3Dai hoi MTTQ anh 4

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu.

Dai hoi MTTQ anh 5Dai hoi MTTQ anh 6Dai hoi MTTQ anh 7Dai hoi MTTQ anh 8

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dai hoi MTTQ anh 9

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
Dai hoi MTTQ anh 10Dai hoi MTTQ anh 11Dai hoi MTTQ anh 12Dai hoi MTTQ anh 13

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Dai hoi MTTQ anh 14

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra trong hai ngày 22-23/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, là đại hội đầu tiên được tổ chức của 6 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Sẽ có 350 đại biểu dự đại hội, trong đó có 31 đại biểu đương nhiên, 18 đại biểu được bầu và 301 đại biểu chỉ định.

Dự thảo báo cáo chính trị của đại hội có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Phương châm hành động của đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển.

