Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW

  • Thứ sáu, 5/9/2025 20:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 5/9, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao quyết định cho ông Nguyễn Phi Long.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, ông Nguyễn Phi Long được phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long sinh năm 1976, quê quán tỉnh Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai). Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giao thông vận tải; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Long là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết); Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Phi Long có thời gian công tác tại tỉnh Bình Định và từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 7/2022, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ ngày 1/7, ông Nguyễn Phi Long giữ cương vị Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới).

  • Đỗ Văn Chiến

    Đỗ Văn Chiến

    Ông Đỗ Văn Chiến là Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

    • Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
    • Năm sinh: 1962
    • Quê quán: Tuyên Quang
    • Học vị, học hàm: Kĩ sư nông nghiệp

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Phú Thọ

    Phú Thọ
    • Diện tích: 3.533,4 km²
    • Dân số: 1.351.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 11 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 210
    • Biển số xe: 19

